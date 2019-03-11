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Limonlu suyun faydaları! Limonlu suyun faydaları nelerdir?

Limonlu suyun faydaları sadece 'kilo vermeyi destekliyor' ifadesiyle tanımlanamaz. Limonlu suyun faydaları nelerdir? sorusunun birçok cevabı var. Tadını beğenmeyenler olabilir ancak sağlık için katlanılmayacak değil. Birçok vitamini barındıran limon suyla karıştırıldığında insan vücudu için çok yararlı bir vitamin haline geliyor. Peki Limonlu suyun faydaları nelermiş hep birlikte görelim.

11.03.2019 22:14 - Son Güncelleme: 11.03.2019 22:18
Limonlu suyun faydaları! Limonlu suyun faydaları nelerdir?

Limonlu suyun faydaları arasında, böbrek taşı ve karaciğer için yaptıkları kesinlikle gözardı edilemez. İşte Limonlu su içmenin faydaları nelerdir sorusunun cevapları.

Limonlu suyun faydaları! Limonlu suyun faydaları nelerdir?

Boğaz ağrısı: Ilık limonlu su içmek boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.

Limonlu suyun faydaları! Limonlu suyun faydaları nelerdir?

Kalori alımını azaltır: Limonlu su, şeker oranı yüksek meyve sularına ve içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir.

Limonlu suyun faydaları! Limonlu suyun faydaları nelerdir?

Böbrek taşı: Limonlu suyun en temel faydalarından birisi böbrek taşına iyi gelmesi ve onu önlemesi özelliğidir. Normal şekilde böbrek taşları vücuttan çok fazla rahatsızlık vermeden atılır. Ancak bazen idrar akımına engel olur ve yoğun ağrılara sebebiyet verir. Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

Limonlu suyun faydaları! Limonlu suyun faydaları nelerdir?

Sağlıklı karaciğer için faydalıdır: Limonlu suyu içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede de yardımcı olur.

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