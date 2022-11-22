Kuaförler herkesten köşe bucak saklıyor bunu yapan yaşıyor! Ver yetkiyi gör etkiyi saçınıza bunu dökün olacakları görün
Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kepek ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana yürütülen çalışmalar bir yana bazı doğal yöntemlerle saçınızı kurtarma şansınız bulunuyor. Eğer saçlarınızla ilgili en büyük sıkıntınız kepek ise bu yöntem hayat kurtaracak.
22.11.2022 16:41 - Son Güncelleme: 22.11.2022 16:41
Cilt kendisini sürekli yenileyen bir sisteme sahiptir. Cildin alt kısmında yeni hücreler oluştukça, üst yüzeye yani hava ile temas eden yöne doğru ölü hücreler itilir. Bu doğal süreç sırasında, yıkanırken su ile dökülen ölü deri hücreleri, göz ile görülmez. Fakat herhangi bir nedenden dolayı bu döngü bozulduğunda ve hızlandığında, ölü deri hücreleri saç köklerinde birikmeye başlar ve kepek oluşur.
Karbonat ile saçınızdaki tüm kepeklerden kurtulacaksınız. İşte kuaförlerin sır gibi sakladığı o yöntem;
Masajın ardından saçınızı 2 şişe soda ile yıkayın. Buraya dikkat saçınızı mutlaka soda ile yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak kullanın ve saçınızdaki kepeklerin bittiğini göreceksiniz.