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Kuaförler herkesten köşe bucak saklıyor bunu yapan yaşıyor! Ver yetkiyi gör etkiyi saçınıza bunu dökün olacakları görün

Bir yanda ışıl ışıl, göz alıcı saçlar, diğer bir yanda dökülen geleceği kellik olan saçlar... Binlerce insan saç dökülmesi ve kepek ile başa çıkmaya çalışıyor. Kozmetik ürünleri, düzenli uygulanan bakımlar bir yana yürütülen çalışmalar bir yana bazı doğal yöntemlerle saçınızı kurtarma şansınız bulunuyor. Eğer saçlarınızla ilgili en büyük sıkıntınız kepek ise bu yöntem hayat kurtaracak.

22.11.2022 16:41 - Son Güncelleme: 22.11.2022 16:41
Kuaförler herkesten köşe bucak saklıyor bunu yapan yaşıyor! Ver yetkiyi gör etkiyi saçınıza bunu dökün olacakları görün

Cilt kendisini sürekli yenileyen bir sisteme sahiptir. Cildin alt kısmında yeni hücreler oluştukça, üst yüzeye yani hava ile temas eden yöne doğru ölü hücreler itilir. Bu doğal süreç sırasında, yıkanırken su ile dökülen ölü deri hücreleri, göz ile görülmez. Fakat herhangi bir nedenden dolayı bu döngü bozulduğunda ve hızlandığında, ölü deri hücreleri saç köklerinde birikmeye başlar ve kepek oluşur.

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Kuaförler herkesten köşe bucak saklıyor bunu yapan yaşıyor! Ver yetkiyi gör etkiyi saçınıza bunu dökün olacakları görün

Karbonat ile saçınızdaki tüm kepeklerden kurtulacaksınız. İşte kuaförlerin sır gibi sakladığı o yöntem;

Kuaförler herkesten köşe bucak saklıyor bunu yapan yaşıyor! Ver yetkiyi gör etkiyi saçınıza bunu dökün olacakları görün

İlk olarak karbonat ile limon suyunu yakınıza alın. Ardından saçınıza bir ölçek karbonat ve sıkılmış limonu sürün ve güzelce masaj yapın.

Kuaförler herkesten köşe bucak saklıyor bunu yapan yaşıyor! Ver yetkiyi gör etkiyi saçınıza bunu dökün olacakları görün

Masajın ardından saçınızı 2 şişe soda ile yıkayın. Buraya dikkat saçınızı mutlaka soda ile yıkayın. Bu işlemi düzenli olarak kullanın ve saçınızdaki kepeklerin bittiğini göreceksiniz.

Kuaförler herkesten köşe bucak saklıyor bunu yapan yaşıyor! Ver yetkiyi gör etkiyi saçınıza bunu dökün olacakları görün

Ayrıca bu kür saçınızda oluşan egzama, sedef ve sivilcelenme sorununu da çözüm olacaktır.

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