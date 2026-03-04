BEYİN GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI: 193 KATILIMCI İNCELENDİ

Araştırma kapsamında kronik bel ağrısı bulunan 142 yetişkin ile ağrısı olmayan 51 yetişkin karşılaştırıldı. Tüm katılımcılar manyetik rezonans (MR) görüntülemesinden geçirildi.

Tarama sırasında katılımcılardan çeşitli sesleri dinlemeleri ve bu sesleri ne kadar rahatsız edici bulduklarını değerlendirmeleri istendi. Aynı anda, ses ve duygu işleme ile ilişkili beyin bölgelerindeki aktivite ölçüldü.

Sonuçlar dikkat çekiciydi: Kronik bel ağrısı olan bireyler, ortalama olarak ağrısız katılımcıların yüzde 84'ünden daha güçlü beyin tepkileri gösterdi.