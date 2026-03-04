CANLI YAYIN
Kronik ağrı beyni değiştiriyor: Sıradan sesler bile daha yoğun algılanıyor

Kronik bel ağrısı yalnızca omurgayı değil, beynin duyusal bilgileri işleme biçimini de etkiliyor. ABD'deki Colorado Üniversitesi Anschutz Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen yeni bir çalışma, kronik sırt ağrısı yaşayan kişilerin günlük sesleri alışılmadık derecede yoğun algılayabildiğini ortaya koydu.

Annals of Neurology dergisinde yayımlanan bulgular, bu artmış ses hassasiyetinin beyindeki ölçülebilir aktivite değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu gösteriyor. Araştırma, kronik sırt ağrısının omurganın ötesine uzanan, daha geniş kapsamlı beyin değişiklikleriyle ilişkili olabileceğine işaret ediyor.

"KRONİK AĞRI HASTALARINDA GÜNLÜK SESLER DAHA SERT VE YOĞUN ALGILANIYOR"

İç Hastalıkları Yardımcı Doçenti ve Ağrı Bilimi Programı Eş Direktörü olan Yoni Ashar, bulguların hastaların yıllardır dile getirdiği şikayetleri doğruladığını belirtti.

Ashar,"Günlük sesler gerçekten daha sert ve yoğun hissedilebiliyor. Bu durum, beynin hem sesin şiddetini hem de duygusal etkisini işleyen bölgelerindeki farklı tepkilerle ilişkili" dedi.

BEYİN GÖRÜNTÜLEME ÇALIŞMASI: 193 KATILIMCI İNCELENDİ

Araştırma kapsamında kronik bel ağrısı bulunan 142 yetişkin ile ağrısı olmayan 51 yetişkin karşılaştırıldı. Tüm katılımcılar manyetik rezonans (MR) görüntülemesinden geçirildi.

Tarama sırasında katılımcılardan çeşitli sesleri dinlemeleri ve bu sesleri ne kadar rahatsız edici bulduklarını değerlendirmeleri istendi. Aynı anda, ses ve duygu işleme ile ilişkili beyin bölgelerindeki aktivite ölçüldü.

Sonuçlar dikkat çekiciydi: Kronik bel ağrısı olan bireyler, ortalama olarak ağrısız katılımcıların yüzde 84'ünden daha güçlü beyin tepkileri gösterdi.

Araştırmacılar, farklılıkların beynin en erken işitsel merkezlerinde değil, daha üst düzey bölgelerde ortaya çıktığını vurguladı. Kronik ağrı grubunda:

-Sesi yorumlayan işitsel kortekste artmış aktivite

-Duygusal ve bedensel farkındalıkla ilişkili insula bölgesinde artmış aktivite

-Duygusal tepkileri düzenleyen medial prefrontal kortekste ise azalmış aktivite saptandı

Bu tablo, kronik ağrının beyinde genel bir"duyusal amplifikasyon" (güçlendirme) etkisi yaratabileceğini düşündürüyor.

EN GÜÇLÜ ETKİ AĞRI YENİDEN İŞLEME TERAPİSİNDE

Araştırmacılar, artan duyusal hassasiyetin tedaviyle değişip değişmediğini de test etti. Kronik bel ağrısı olan katılımcılar üç gruba ayrıldı:

1) Ağrı Yeniden İşleme Terapisi (PRT)
Bu terapi, ağrıyı yalnızca yapısal bir sırt problemi olarak değil, beynin güçlendirdiği bir deneyim olarak ele almayı öğretiyor.

2) Plasebo tedavisi
Destekleyici bir klinik ortamda uygulanan tuzlu su enjeksiyonundan oluştu.

3) Olağan bakım
Katılımcılar mevcut tedavilerine devam etti.

Üç yaklaşım arasında en güçlü sonuçlar Ağrı Yeniden İşleme Terapisi'nde görüldü. Bu yöntemin, sese karşı artmış beyin tepkilerini azalttığı ve hoş olmayan deneyimleri düzenlemeye yardımcı olan beyin bölgelerindeki aktiviteyi artırdığı belirlendi.

Ashar, "Bu sonuçlar, beynin abartılı duyusal tepkisinin psikolojik tedaviyle iyileşebileceğini gösteriyor. Yani bu hassasiyet, hastaların katlanmak zorunda olduğu kalıcı bir durum değil"değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacının daha önceki çalışmaları da bu terapinin etkisini destekliyor. Buna göre, Ağrı Yeniden İşleme Terapisi uygulanan kronik sırt ağrısı hastalarının yaklaşık üçte ikisi tedavi sonrasında ağrısız ya da neredeyse ağrısız hale gelirken, plasebo grubunda bu oran yaklaşık yüzde 20'de kaldı.

NEDENSELLİK HALA NET DEĞİL

Bulgular önemli soruları da beraberinde getiriyor. Artan duyusal hassasiyet kronik ağrının nedeni mi, yoksa sonucu mu? Araştırmacılar bu konuda henüz kesin bir yanıt olmadığını belirtiyor.

Bazı erken dönem çalışmalar, duyusal girdilere doğal olarak daha hassas kişilerin bir yaralanma sonrasında kronik ağrı geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.

Öte yandan, bu duyusal güçlendirmenin yalnızca sesle sınırlı olup olmadığı da belirsiz. Işık, koku ve tat gibi diğer duyuların da benzer biçimde etkilenip etkilenmediği ya da benzer beyin kalıplarının farklı kronik ağrı türlerinde görülüp görülmediği gelecekteki araştırmaların konusu olacak.

Bilim insanları, birden fazla duyuyu kapsayan yeni çalışmalarla bu etkinin kapsamını ve beyindeki olası merkezi koordinasyon mekanizmalarını ortaya koymayı hedefliyor.

(Takvim Foto Arşiv, Scitech Daily)