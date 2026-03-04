EN GÜÇLÜ ETKİ AĞRI YENİDEN İŞLEME TERAPİSİNDE
Araştırmacılar, artan duyusal hassasiyetin tedaviyle değişip değişmediğini de test etti. Kronik bel ağrısı olan katılımcılar üç gruba ayrıldı:
1) Ağrı Yeniden İşleme Terapisi (PRT)
Bu terapi, ağrıyı yalnızca yapısal bir sırt problemi olarak değil, beynin güçlendirdiği bir deneyim olarak ele almayı öğretiyor.
2) Plasebo tedavisi
Destekleyici bir klinik ortamda uygulanan tuzlu su enjeksiyonundan oluştu.
3) Olağan bakım
Katılımcılar mevcut tedavilerine devam etti.