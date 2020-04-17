Korona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte gün gün corona virüsü belirtileri...

Corona virüsü belirtileri için çalışmalar son sürat devam ediyor. Corona virüsü üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yeni semptomlar ortaya çıktı. Son gelen bilgilere göre koku ve tat duyusu kaybının corona virüs belirtileri arasında olabileceği açıklandı. Peki corona virüs belirtileri neler?