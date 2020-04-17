Korona virüs belirtileri nelerdir? Nasıl anlaşılır? İşte gün gün corona virüsü belirtileri...
Halk arasında corona virüs olarak bilinen, tıptaki adı Kovid-19 olan korona virüse karşı korunmak için herkese bir takım sorumluluklar düşüyor. Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını, tüm dünyada hızla yayılıyor. Uzmanlar sıklıkla koronavirüs için uyarılar yapıyor, evde kalmanın ve kendini izole etmenin kritik önem taşıdığı günlerde corona virüs belirtileri gören kişilerse ALO 184 üzerinden bilgiler alabiliyor. Peki Alo 184'e başvurmak için hangi belirtileri taşımak gerekiyor? Corona virüs belirtileri neler? Hacettepe Üniversitesi corona virüs ile ilgili hazırladığı takvimi paylaştı. İşte corona virüsün gün gün belirtileri.
17.04.2020 10:40
- Son Güncelleme: 17.04.2020 10:44
Corona virüsü belirtileri için çalışmalar son sürat devam ediyor. Corona virüsü üzerine gerçekleştirilen çalışmalar sonrasında yeni semptomlar ortaya çıktı. Son gelen bilgilere göre koku ve tat duyusu kaybının corona virüs belirtileri arasında olabileceği açıklandı. Peki corona virüs belirtileri neler?
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