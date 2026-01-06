Kız Çocuk Yetiştirmek Yaşlılıkta Hafıza Kaybını Ve Bunamayı Önlüyor

📉 BİRLEŞİK KRALLIK'IN EN BÜYÜK ÖLÜM NEDENİ: DEMANS

İngiltere'de yaklaşık bir milyon insan demansla mücadele ediyor ve bu hastalık yılda 75.000'den fazla can kaybına yol açarak ülkedeki bir numaralı ölüm nedeni konumunda bulunuyor. Alzheimer Derneği ve Daily Mail'in yürüttüğü "Demansı Yenmek" kampanyası, erken teşhisin önemine dikkat çekerken, NHS'nin (Ulusal Sağlık Sistemi) hastaların en az üçte ikisine teşhis koyma hedefini destekliyor. Pandemi sonrası düşen teşhis oranları, binlerce yaşlıyı sosyal izolasyonun pençesinde bırakırken, bu yeni araştırma aile içi sosyal desteğin tıbbi tedaviler kadar hayati olduğunu kanıtlıyor.