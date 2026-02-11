PODCAST CANLI YAYIN

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı

10 Şubat 2026 tarihinde Lisa Brady imzasıyla Dublin'de yayınlanan rapora göre, beslenme terapisti Amy Swan, küresel sperm sayılarındaki %50'lik düşüşe dikkat çekerek erkek doğurganlığını artıracak yaşam tarzı değişikliklerini ve özel yemek tariflerini paylaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 1

Beslenme terapisti Amy Swan, 1970'lerden bu yana sperm kalitesindeki ciddi düşüşün temel nedeninin yaşam tarzı ve beslenme olduğunu belirterek; dar iç çamaşırı kullanımı ve yüksek stresin kısırlık riskini %50 oranında artırdığını vurguladı.

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 2

KALİTEYİ AZALTAN GÖRÜNMEZ DETAYLAR

Kısırlık vakalarının yarısının erkek faktöründen kaynaklandığını ifade eden Amy Swan, modern yaşamın getirdiği oksidatif stresin sperm DNA'sında parçalanmaya yol açtığını belirtiyor. Swan'a göre, spermlerin sadece hareketli olması yeterli değil; genetik kalitelerinin de korunması gerekiyor.

Sperm Kalitesini Tehdit Eden Unsurlar:

  • Isı Artışı: Dar iç çamaşırları, saunalar ve uzun süreli bisiklet kullanımı.

  • Toksinler: Alkol, sigara, elektronik sigara ve aşırı işlenmiş gıdalar.

  • Zihinsel Durum: Yüksek kortizol seviyelerine neden olan kronik stres.

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 3

"Vücut fiziksel veya zihinsel stres altındayken tam potansiyeliyle çalışmaz. Spermin kendini yenilemesi en az üç ay sürer, bu yüzden hazırlıklara önceden başlanmalıdır." — Amy Swan

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 4

🍳 DOĞURGANLIĞI DESTEKLEYEN "YAŞAM KALİTESİ" TARİFLERİ

Amy Swan, üreme sağlığını destekleyen besin değerleri yüksek, pratik tariflerini paylaştı:

.

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 5

🦐 KARİDES VE AVOKADOLU FETA SALATASI

  • Özelliği: Tiroid sağlığı için iyot, selenyum ve B12 deposudur.

  • Malzemeler: 200 gr pişmiş karides, 1 avokado, 20 kiraz domates, ıspanak yaprakları, 50 gr beyaz peynir.

  • Hazırlanışı: Zeytinyağı, limon ve kekik ile hazırlanan sosu, doğranmış malzemelerin üzerine dökerek servis edin.

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 6

🍳 AKDENİZ USULÜ FRİTTATA

  • Özelliği: Yumurta içeriğindeki kolin, D vitamini ve selenyum ile üreme sağlığını destekler.

  • Malzemeler: 6 yumurta, 200 gr ıspanak, kırmızı soğan, siyah zeytin, 115 gr beyaz peynir.

  • Hazırlanışı: Sebzeleri tavada yumuşatın, çırpılmış yumurtaları ekleyin ve peynirle birlikte önce ocakta, ardından üstü kızarana kadar ızgarada pişirin.

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 7

🥤 MEYVELİ KAHVALTI SMOOTHİE'Sİ

  • Özelliği: Kan şekerini dengeleyen tohumlar ve antioksidan zengini meyveler içerir.

  • İçerik: Yarım muz, bir avuç yaban mersini, 2 çay kaşığı tohum karışımı (keten, kabak, ayçiçeği), 1 kaşık Yunan yoğurdu ve süt/su.

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 8

💡 UZMAN TAVSİYELERİ VE UYGULAMA LİSTESİ

Amy Swan, tüp bebek (IVF) tedavisine başlamadan önce "vücut bakımı" yapılmasını öneriyor. İşte dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

  • Dengeli Beslenme: Günde üç öğün, protein odaklı kahvaltı ve renkli tabaklar.

  • Fiziksel Alan: Testislerin serin kalması için daha bol giysiler tercih edilmeli.

  • Zamanlama: Yaşam tarzı değişikliklerinin sperm kalitesine yansıması için 90 günlük bir süreç şarttır

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 9

📋 AMY SWAN'DAN 3 AYLIK DOĞURGANLIK ARTTIRMA

Spermin oluşum süreci yaklaşık 90 gün sürdüğü için uzman, şu adımların disiplinli uygulanmasını öneriyor:

KategoriÖneriFaydası
BeslenmeKırmızı mercimek, ıspanak, karidesFolat, demir ve selenyum desteği sağlar.
GiyimBol boxer tipi iç çamaşırıTestis ısısını düşürerek üretimi artırır.
AlışkanlıkAlkol ve sigaranın sıfırlanmasıSperm DNA hasarını minimize eder.
TakviyeAntioksidan zengini meyvelerHücre yenilenmesini hızlandırır.
Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 10

💡 UZMAN NOTU: "ARABANIZA BAKIM YAPMADAN YOLA ÇIKMAYIN"

Amy Swan, tüp bebek (IVF) tedavisine hazırlanan çiftlere şu önemli uyarıyı yapıyor:

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 11

"Arabanızda sorun varsa onu doğrudan muayeneye götürmez, önce bakımını yaptırırsınız. Üreme sağlığı da böyledir. Vücudunuzu hazırlamadan pahalı tedavilere başlamak zaman ve umut kaybına yol açabilir."

Kaynak: Amy Swan Nutrition (amyswannutrition.com) ve 10 Şubat 2026 tarihli basın açıklaması.

Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı - 12

Fotoğraflar Takvim Grafik Servisi tarafından oluşturulmuştur.