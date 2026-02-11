Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı
10 Şubat 2026 tarihinde Lisa Brady imzasıyla Dublin'de yayınlanan rapora göre, beslenme terapisti Amy Swan, küresel sperm sayılarındaki %50'lik düşüşe dikkat çekerek erkek doğurganlığını artıracak yaşam tarzı değişikliklerini ve özel yemek tariflerini paylaştı.
📋 AMY SWAN'DAN 3 AYLIK DOĞURGANLIK ARTTIRMA
Spermin oluşum süreci yaklaşık 90 gün sürdüğü için uzman, şu adımların disiplinli uygulanmasını öneriyor:
|Kategori
|Öneri
|Faydası
|Beslenme
|Kırmızı mercimek, ıspanak, karides
|Folat, demir ve selenyum desteği sağlar.
|Giyim
|Bol boxer tipi iç çamaşırı
|Testis ısısını düşürerek üretimi artırır.
|Alışkanlık
|Alkol ve sigaranın sıfırlanması
|Sperm DNA hasarını minimize eder.
|Takviye
|Antioksidan zengini meyveler
|Hücre yenilenmesini hızlandırır.