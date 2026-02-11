Kısırlık vakalarının yüzde 50’si erkek kaynaklı: Uzman Amy Swan erkekte doğurganlığı artıran beslenme listesini paylaştı

KALİTEYİ AZALTAN GÖRÜNMEZ DETAYLAR

Kısırlık vakalarının yarısının erkek faktöründen kaynaklandığını ifade eden Amy Swan, modern yaşamın getirdiği oksidatif stresin sperm DNA'sında parçalanmaya yol açtığını belirtiyor. Swan'a göre, spermlerin sadece hareketli olması yeterli değil; genetik kalitelerinin de korunması gerekiyor.

Sperm Kalitesini Tehdit Eden Unsurlar: