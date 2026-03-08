❓MERAK EDİLENLER

Merkezi ısıtma neden cildimi kurutuyor?

Merkezi ısıtma sistemleri, havadaki nemi azaltarak daha kuru bir iklim yaratır ve cildin kendi nemini çekerek kurumasına, çatlamasına ve ağrımasına neden olur.

Kışın güneş kremi kullanmalı mıyım?

Evet. Kış güneşinin UV ışınları cilt hücrelerini bir arada tutan lipit ve proteinlere zarar verebilir; bu yüzden nemlendirici formüllü bir güneş kremi kullanmak cilt bariyerini korumak için gereklidir.

Agresif cilt bakımı rutinlerine ne zaman ara vermeliyim?

Cildinizde kuruluk, kaşıntı veya mevcut bir hastalığınızda alevlenme fark ettiğinizde, cilt bariyeriniz sakinleşene kadar peeling ve yüksek konsantrasyonlu retinoid gibi ürünleri kullanmayı bırakmalısınız.