CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 6 ADIMLI EYLEM PLANI
Cildinizi kış aylarındaki sert koşullardan ve merkezi ısıtmanın olumsuz etkilerinden korumak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:
|Kriter
|Önerilen Yöntem
|Nem Düzeyi
|Radyatör üzerine nemli havlu asarak ortam nemini artırın.
|Güneş Koruması
|Kışın bile seramid içerikli, nemlendirici SPF50 güneş kremi kullanın.
|Giyim Seçimi
|Yünlü ve kat kat kıyafet yerine nefes alabilen kumaşları tercih edin.
|Tedavi Yaklaşımı
|Tahriş döneminde retinoid ve peeling gibi agresif işlemleri durdurun.
|Bariyer Desteği
|Yulaf kompleksi, hyaluronik asit, skualen ve seramid içeren ürünler kullanın.
|Temizleme
|Köpüren jeller yerine temizleme yağları veya balmlarını tercih edin.