CANLI YAYIN
Geri

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem

Merkezi ısıtma sistemleri, havadaki nemi düşürerek cildin kurumasına, kaşınmasına ve rozasea gibi hastalıkların alevlenmesine neden olur. Dermatolog Dr. Cristina Psomadakis, kalorifer üzerine nemli bir havlu asmanın, ortam nemini artırarak cildin bariyerini korumak için en basit ve ücretsiz yöntem olduğunu belirtiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 1

Kış aylarında cildin gergin ve ağrılı hale gelmesinin temel sebebi olan "merkezi ısıtma yüzü"sendromu, cilt bariyerinin nemsiz kalmasından kaynaklanır. Dr. Cristina Psomadakis, bu durumu engellemek için aktif içerikli agresif ürünlerin kullanımının durdurulması, seramid içerikli nemlendiricilere geçilmesi ve temizlik rutininin yağ veya balm bazlı ürünlerle güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 2

MERKEZİ ISITMA CİLDİNİZİ NASIL ETKİLER VE NASIL KORUNURSUNUZ?

Merkezi ısıtma, evdeki nem oranını düşürerek cildin nem kaybetmesine, kaşınmasına ve özellikle rozasea, egzama veya sedef hastalığı gibi rahatsızlıkların alevlenmesine neden olur. Bu sorunu gidermek için ev ortamını nemlendirmek, doğru cilt bakım ürünlerini seçmek ve agresif tedavilerden kaçınmak temel çözümlerdir.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 3

CİLT SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 6 ADIMLI EYLEM PLANI

Cildinizi kış aylarındaki sert koşullardan ve merkezi ısıtmanın olumsuz etkilerinden korumak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz:

KriterÖnerilen Yöntem
Nem DüzeyiRadyatör üzerine nemli havlu asarak ortam nemini artırın.
Güneş KorumasıKışın bile seramid içerikli, nemlendirici SPF50 güneş kremi kullanın.
Giyim SeçimiYünlü ve kat kat kıyafet yerine nefes alabilen kumaşları tercih edin.
Tedavi YaklaşımıTahriş döneminde retinoid ve peeling gibi agresif işlemleri durdurun.
Bariyer DesteğiYulaf kompleksi, hyaluronik asit, skualen ve seramid içeren ürünler kullanın.
TemizlemeKöpüren jeller yerine temizleme yağları veya balmlarını tercih edin.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 4

❓MERAK EDİLENLER

Merkezi ısıtma neden cildimi kurutuyor?

Merkezi ısıtma sistemleri, havadaki nemi azaltarak daha kuru bir iklim yaratır ve cildin kendi nemini çekerek kurumasına, çatlamasına ve ağrımasına neden olur.

Kışın güneş kremi kullanmalı mıyım?

Evet. Kış güneşinin UV ışınları cilt hücrelerini bir arada tutan lipit ve proteinlere zarar verebilir; bu yüzden nemlendirici formüllü bir güneş kremi kullanmak cilt bariyerini korumak için gereklidir.

Agresif cilt bakımı rutinlerine ne zaman ara vermeliyim?

Cildinizde kuruluk, kaşıntı veya mevcut bir hastalığınızda alevlenme fark ettiğinizde, cilt bariyeriniz sakinleşene kadar peeling ve yüksek konsantrasyonlu retinoid gibi ürünleri kullanmayı bırakmalısınız.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 5

"Merkezi ısıtma yüzü" belirtileri nelerdir?

Bu durum cildin aşırı gergin, kuru, kaşıntılı, pullu ve çatlamış bir görünüm almasıyla kendini gösterir.

Neden kışın güneş kremi sürmeliyim?

Kış aylarındaki güneş ışınları, cilt hücrelerini bir arada tutan protein ve lipitlere zarar vererek cildin nem tutma kapasitesini azaltabilir.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 6

Hangi içerikler cilt bariyerini onarmaya yardımcı olur?

Nem hapseden ve bariyer yapılandıran skualen, seramidler, yağlar ve hyaluronik asit gibi bileşenler cildin toparlanmasına yardımcı olur.

Yünlü kıyafetler neden cilt sorunlarını tetikler?

Yünlü kazaklar ve kat kat giysiler sürtünmeyi artırarak terleme ve ardından soğumaya yol açar; bu süreç cildin tahriş olmasına neden olabilir.

Agresif tedavilere (peeling/retinoid) neden ara vermeliyim?

Bu tür işlemler cildin üst tabakasını kaldırarak cilt bariyerine zarar verir ve cildi UV ışınlarına karşı daha hassas hale getirir.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 7

Rozasea hastaları nelere dikkat etmeli?

Isıtıcılar gibi kuruluğu artıran faktörlerden kaçınmalı, bariyer onarıcı ve tahrişi yatıştırıcı yulaf kompleksi içerikli ürünler kullanmalıdır.

Kışın hangi içerikler cilt için daha faydalıdır?

Skualen, seramidler, yağlar ve hyaluronik asit nemi hapsetmek ve bariyeri yeniden yapılandırmak için etkilidir.

Temizleme rutinimi nasıl güncelleyebilirim?

Köpüren ürünler yerine temizleme yağı, balmı veya krem formundaki temizleyiciler tercih edilmelidir.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 8

UZMAN GÖRÜŞÜ: NE ZAMAN SONUÇ BEKLEMELİ?

Dr. Psomadakis, cilt bariyerinin onarılmasının bir gecelik bir süreç olmadığını belirtiyor. Cilt bariyerini destekleyen ürünlere ve temizleme rutini değişikliğine geçtikten sonra, cildin kendini toplaması ve nem tutma kapasitesini yeniden kazanması için yaklaşık 2 ila 4 haftalık tutarlı bir bakım süreci gereklidir.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 9

YAPILAN HATALAR

Yanlış AlışkanlıkNeden Hatalı?Sağlıklı Alternatif
Sıcak DuşCildin doğal yağını hızla yok eder.Ilık su ile kısa süreli duş
Köpüren TemizleyiciCilt bariyerini kurutur ve gerer.Temizleme yağları veya balmlar
Yünlü KıyafetSürtünme ile tahrişi tetikler.Pamuklu, nefes alan katmanlar
Retinoid KullanımıBariyer zayıfken hassasiyeti artırır.Bariyer onarıcı içeriklere odaklanma
Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 10

Editör Notu: Bu yöntemler genel bilgilendirme amaçlıdır. Kronik cilt rahatsızlıklarınızın şiddetlendiği durumlarda, kişiselleştirilmiş bir tedavi planı için mutlaka bir dermatologa başvurmanızı önerilir.

Kışın artan egzama ve roza evdeki ısıtmadan kaynaklanıyor: Uzman dermatologdan 6 yöntem - 11

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.