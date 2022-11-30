Karaciğerinizi seviyorsanız bunu sakın yapmayın! Kanser, iltihap, diyabet bütün hepsi bunu yediğiniz için oluyor!
Meyveler, sebzeler, süt ürünleri ve tahıllar gibi bütün yiyecekler doğal şeker içeriyor. Doğal şekerin bile fazlası insan sağlığına zarar veriyor. Bu nedenle uzmanlar şekerin her türlüsünden uzak durmanızı tavsiye ediyor. İşte günlük olarak asla yememeniz gereken besinler...
30.11.2022 20:41 - Son Güncelleme: 30.11.2022 20:41
Şekerle tatlandırılmış içecekler büyük bir ilave şeker kaynağıdır. Her gün bir kutu meşrubat içerseniz, üç yıl içinde 15 kilo alırsınız. Çok fazla kilo almak ise diyabet ve bazı kanserler gibi hastalıklara yol açabilir. İşte sağlık açısından dünyanın en zararlı besinleri...