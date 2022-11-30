Karaciğerinizi seviyorsanız bunu sakın yapmayın! Kanser, iltihap, diyabet bütün hepsi bunu yediğiniz için oluyor!

Şekerle tatlandırılmış içecekler büyük bir ilave şeker kaynağıdır. Her gün bir kutu meşrubat içerseniz, üç yıl içinde 15 kilo alırsınız. Çok fazla kilo almak ise diyabet ve bazı kanserler gibi hastalıklara yol açabilir. İşte sağlık açısından dünyanın en zararlı besinleri...