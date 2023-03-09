Kanı resmen arıtıyor! Toksin, yağ, mikrop ne varsa vücuttan kovuyor! Damar tıkanıklığı, kalp hastalıkları ondan sorulur! Eczanede satılsa yeri var...
Kudret narının bilimsel adı; Momordica charantia'dır. Kabakgiller (Cucurbitaceae) ailesinden olan ve tropik ve subtropik iklimlerde yetişen bir bitkidir. Kudret narı kabakgiller familyasına ait bir bitkidir. Son dönemlerde pazar tezgahlarında yerini alan kudret narının faydaları ve nasıl kullanılması gerektiği insanlar tarafından merak ediliyor. İçerisinde bol miktarda antioksidan barındıran kudret narının sağlığı çok çeşitli faydaları meşhur. İşte kudret narı faydaları...
Günümüzde, sağlıklı beslenme konusu oldukça popüler hale geldi. İnsanlar sağlıklı yaşamak için gerekli olan vitamin ve mineralleri doğal yollardan almaya çalışırken, kudret narı gibi bazı besinlerin sağlığa olan faydaları da biliniyor. İşte kudret narının mucize faydaları...
Kudret narının, son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda kandaki toksinlerin atılmasına yardımcı olduğu, kansere karşı koruyucu etkisi bulunduğu ve hatta hafızayı güçlendirdiği keşfedildi.
KUDRET NARI DAMAR AÇAR MI?
Kudret narının, kötü kolesterol seviyelerini düşürmek için yaygın olarak tüketildiği biliniyor. Bu da arter duvarlarında damar sertliğine yol açan plak oluşumunu önlemeye yardımcıdır. Açılan arterler ise kalp krizi, kalp hastalığı ve inme riskini azaltmada rol oynuyor.