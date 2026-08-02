Kalp sağlığı için Omega-3 açısından zengin 6 kuruyemiş: Yüksek kolesterolü dengelemenin en pratik yolu!

Kalp sağlığını korumak yalnızca tabağa faydalı besinler eklemekle değil, kalbe zarar veren alışkanlıklardan uzaklaşmakla da mümkün. Anadolu Ajansının aktardığı araştırmada, omega-3 takviyesi alan tiryakilerin günde ortalama 2 sigara daha az içtiği ve nikotin ihtiyacının yüzde 11 gerilediği görüldü.

OMEGA-3 TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Omega-3 tek başına bir sigara bırakma yöntemi değil.

Dengeli beslenme, ölçülü kuru yemiş tüketimi ve sigaradan uzak durma bir araya geldiğinde kalp ve damar sağlığı için çok daha güçlü bir koruma oluşturabiliyor.

Ancak dengeli beslenme, ölçülü kuru yemiş tüketimi ve sigaradan uzak durma bir araya geldiğinde kalp ve damar sağlığı için çok daha güçlü bir koruma oluşturabiliyor.

(Haberde yer alan görseller Verywell Health ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)