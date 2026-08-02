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Kalp sağlığı için Omega-3 açısından zengin 6 kuruyemiş: Yüksek kolesterolü dengelemenin en pratik yolu!

Kalp sağlığını korumak için beslenme alışkanlıklarını tamamen değiştirmek yerine sofraya küçük ama etkili dokunuşlar yapmak yetebiliyor. Günlük rutine kolayca dahil edilebilen bazı doğal atıştırmalıklar; içerdiği sağlıklı yağlar, lif ve antioksidanlarla damar yapısını desteklerken kolesterol dengesine de katkı sağlıyor. Bilimsel araştırmaların ışığında öne çıkan ve her biri farklı özellikleriyle dikkat çeken 6 güçlü seçeneği keşfedin.

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Kalp sağlığı için sofrada küçük değişiklikler büyük fark yaratıyor

Kalbi korumak için sofrada büyük değişiklikler yapmak gerekmeyebilir. Bir avuç kuru yemiş; sağlıklı yağ, lif ve protein desteğiyle kolesterol dengesine katkı sağlayabiliyor. Verywell Health'in tıbbi araştırmalarla desteklediği 6 seçenek günlük beslenmeye kolayca eklenebiliyor. ABD Tarım Bakanlığı verileri ise bu kuru yemişlerin 100 gramındaki omega-3 miktarlarının birbirinden oldukça farklı olduğunu gösteriyor.

Ceviz omega-3 deposu: 100 gramda 9 gram sağlıklı yağ

CEVİZ, LİSTENİN OMEGA-3 YILDIZI

Kıvrımlı görüntüsüyle beyni andıran ceviz, kalp dostu yağlar bakımından da güçlü bir seçenek. 100 gramında yaklaşık 9,08 gram omega-3 bulunuyor. Özellikle bitkisel omega-3 türü olan ALA içeriğiyle diğer kuru yemişlerden ayrılıyor. American Heart Association, düzenli ceviz tüketiminin kötü kolesterolün düşürülmesine ve kalp-damar riskinin azaltılmasına destek olabileceğini belirtiyor.

Pikan cevizi lezzetli ama porsiyona dikkat

PİKAN CEVİZİ LEZZETLİ AMA ÖLÇÜSÜ ÖNEMLİ

Tatlı ve yumuşak aromasıyla bilinen pikan cevizinin 100 gramında yaklaşık 0,99 gram omega-3 yer alıyor. Kolesterol ve trigliserit değerleri üzerinde olumlu etki gösterebilen bu kuru yemiş, antioksidan içeriğiyle de hücreleri yıpratan etkilere karşı koruma sağlıyor. Ancak kalorisi yüksek olduğu için porsiyonu küçük tutmak gerekiyor. Yaklaşık 19 yarım pikan cevizi 196 kaloriye ulaşıyor.

Badem ara öğünün vazgeçilmezi, kolesterole karşı etkili

BADEM, ARA ÖĞÜNÜN GÜÇLÜ OYUNCUSU

Çantada taşınması kolay, tok tutmasıyla da sevilen bademin 100 gramında yaklaşık 3 miligram omega-3 bulunuyor. Miktarı düşük olsa da badem; kalp dostu yağları sayesinde kötü kolesterolün düşmesine, iyi kolesterolün ise desteklenmesine yardımcı olabiliyor. E vitamini ve antioksidan içeriği de onu sıradan bir atıştırmalıktan çıkarıyor. Araştırmalar, düzenli badem tüketiminin vücuttaki iltihaplanmanın azalmasına katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Fındık damarları rahatlatıyor, tansiyon dengesine destek oluyor

FINDIK DAMARLARIN RAHATLAMASINA DESTEK OLUYOR

Kahvaltıdan ara öğüne kadar pek çok şekilde tüketilen fındığın 100 gramında yaklaşık 87 miligram omega-3 var. Sağlıklı yağlarıyla kolesterol dengesine katkı sağlayan fındığın içindeki arjinin adlı amino asit, damarların gevşemesine yardımcı olan maddelerin üretimini destekliyor. Bu etki, kan dolaşımının daha düzenli ilerlemesine ve tansiyonun kontrol altında tutulmasına yardımcı olabiliyor.

Makademya az biliniyor ama kolesterol düşürücü etkisi dikkat çekiyor

MAKADEMYA AZ BİLİNİYOR, ETKİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Daha yoğun ve kremamsı bir tada sahip olan makademyanın 100 gramında yaklaşık 206 miligram omega-3 bulunuyor. Türkiye'de diğer kuru yemişler kadar yaygın tüketilmese de kalp sağlığı araştırmalarında öne çıkıyor. Küçük çaplı bir çalışmada, günlük enerjisinin bir bölümünü makademyadan alan kişilerde toplam ve kötü kolesterol değerlerinin düştüğü görüldü. Yüksek kalorili olduğu için burada da anahtar nokta porsiyon kontrolü.

Yer fıstığı uygun fiyatıyla kalp dostu alternatif sunuyor

YER FISTIĞI UYGUN FİYATIYLA AVANTAJ SAĞLIYOR

Teknik olarak baklagil ailesinde yer alsa da sofrada kuru yemiş olarak tüketilen yer fıstığının 100 gramında yaklaşık 3 miligram omega-3 yer alıyor. Miktarı sınırlı olsa da protein, lif ve sağlıklı yağı tek lokmada buluşturuyor. Dengeli beslenmenin parçası olduğunda kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sağlayabiliyor. İçeriğindeki doğal bileşenler de damarların normal çalışmasını ve tansiyon dengesini destekleyebiliyor.

KURU YEMİŞ
100 GRAMDA OMEGA-3
Ceviz
Yaklaşık 9,08 gram
Pekan cevizi
Yaklaşık 0,99 gram
Makademya
Yaklaşık 206 miligram
Fındık
Yaklaşık 87 miligram
Badem
Yaklaşık 3 miligram
Yer fıstığı
Yaklaşık 3 miligram
Omega-3 sigara bağımlılığını azaltıyor, kalp sağlığını koruyor

Kalp sağlığını korumak yalnızca tabağa faydalı besinler eklemekle değil, kalbe zarar veren alışkanlıklardan uzaklaşmakla da mümkün. Anadolu Ajansının aktardığı araştırmada, omega-3 takviyesi alan tiryakilerin günde ortalama 2 sigara daha az içtiği ve nikotin ihtiyacının yüzde 11 gerilediği görüldü.

OMEGA-3 TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Omega-3 tek başına bir sigara bırakma yöntemi değil.

Dengeli beslenme, ölçülü kuru yemiş tüketimi ve sigaradan uzak durma bir araya geldiğinde kalp ve damar sağlığı için çok daha güçlü bir koruma oluşturabiliyor.

Ancak dengeli beslenme, ölçülü kuru yemiş tüketimi ve sigaradan uzak durma bir araya geldiğinde kalp ve damar sağlığı için çok daha güçlü bir koruma oluşturabiliyor.

(Haberde yer alan görseller Verywell Health ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

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