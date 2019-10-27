Kalp krizini önlüyorlar! İşte damarları temizleyen besinler

Çağımızda kalp krizi nedeniyle oldukça fazla insan hayatını kaybediyor. Bu bağlamda hazırladığımız haberde kalp krizini önleyecek olan besinleri açıkladık. Damar tıkanıklığı en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Bu rahatsızlığı yaşayanlar da damar temizleyen besinlerin neler olduğunu merak ediyor. Bazı besinler hem damarları temizlerken hem de kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor. İşte damarları temizleyen o besinler...

27.10.2019 11:44 - Son Güncelleme: 27.10.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





