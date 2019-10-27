GaleriSağlık

Kalp krizini önlüyorlar! İşte damarları temizleyen besinler

Çağımızda kalp krizi nedeniyle oldukça fazla insan hayatını kaybediyor. Bu bağlamda hazırladığımız haberde kalp krizini önleyecek olan besinleri açıkladık. Damar tıkanıklığı en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Bu rahatsızlığı yaşayanlar da damar temizleyen besinlerin neler olduğunu merak ediyor. Bazı besinler hem damarları temizlerken hem de kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indiriyor. İşte damarları temizleyen o besinler...

27.10.2019 11:44 - Son Güncelleme: 27.10.2019 11:44
Kalp krizini önlüyorlar! İşte damarları temizleyen besinler

Damarları temizleyen besinler kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltıyor. Özellikle günde 1 çay kaşığı tarçının kandaki yağ oranını yüzde 26 oranında azalttığı kaydedilmiştir.

Kalp krizini önlüyorlar! İşte damarları temizleyen besinler

Dengesiz beslenme sonucu tıkanan damarlar ölüm riskini artırmaktadır.

Kalp krizini önlüyorlar! İşte damarları temizleyen besinler

Damar tıkanıkları konusunda uyaran Dr. Muammer Yıldız, damarları temizleyen yiyecekleri sıraladı...

Kalp krizini önlüyorlar! İşte damarları temizleyen besinler

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz ülkelerinde kalp hastalıkları görülme oranının daha az olması zeytinyağı sayesindedir.

Kalp krizini önlüyorlar! İşte damarları temizleyen besinler

İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kanseri önler ve tansiyonu düşürür.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı En inatçı sivilceye bile kesin çözüm! Sivilce nasıl geçer? İşte sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler
En inatçı sivilceye bile kesin çözüm! Sivilce nasıl geçer? İşte sivilceyi tedavi eden ve sivilceye neden olan besinler