Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm

SAÇ SAĞLIĞININ GİZLİ ANAHTARI: FERRİTİN VE PROTEİN DENGESİ

Ünlü trikolog Hannah Gaboardi, kliniğine başvuran kadınların büyük bir kısmında ortak bir sorun gözlemlediğini ifade ediyor: Ferritin eksikliği. Ferritin, vücudun demiri depolama biçimidir ve saç kökleri de dahil olmak üzere her hücrenin enerji üretimi için hayati önem taşır.

Gaboardi'ye göre, vücut yeterli çinko, demir ve C vitamini alamadığında "hayatta kalma moduna"geçiyor. Bu durumda enerji, hayati organlara (kalp, akciğer gibi) yönlendirilirken, saç gibi "hayati olmayan" hücreler enerji kaybına uğruyor ve dökülme süreci başlıyor.