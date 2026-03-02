Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm

SAÇ DÖNGÜSÜNÜ KORUYAN 5 TEMEL BESİN GRUBU
Hücrelerin yenilenmesi ve saç tellerinin kalınlaşması için mutfağınızda şu besinlere yer açmanız öneriliyor:
|Besin Grubu
|İçerik
|Saça Faydası
|Kırmızı Et
|Hem Demir
|Vücut tarafından en hızlı emilen demir formudur, folikülleri besler.
|Ispanak & Limon
|Demir + C Vitamini
|C vitamini, bitkisel demirin emilimini maksimuma çıkarır.
|Kabak Çekirdeği
|Omega-3 & Çinko
|Saç derisi sağlığını korur ve iltihaplanmayı önler.
|Somon
|Sağlıklı Yağlar
|Saçın parlaklığını artırır ve kuruluğu önler.
|Yumurta
|Biotin & Amino Asit
|Keratin üretimi için gerekli temel yapı taşlarını sağlar.