CANLI YAYIN

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm

Ünlü trikolog Hannah Gaboardi, 28 Şubat 2026 tarihinde yabancı basında yayımlanan raporunda, kadınlarda hızla artan saç dökülmesinin temel nedeninin vücuttaki demir depolarını simgeleyen ferritin eksikliği olduğunu açıkladı. Modern diyetlerin ve yüksek stresin tetiklediği bu durum, saç köklerinin enerji kaybederek anagen büyüme evresinden erken çıkmasına yol açıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 1

Trikoloji uzmanı Hannah Gaboardi kadınlarda saç dökülmesini tetikleyen ana unsurun düşük ferritin seviyeleriyle bağlantılı "telogen effluvium" durumu olduğunu belirtti.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 2

KADINLARDA SAÇ DÖKÜLMESİNİ TETİKLEYEN GİZLİ TEHLİKE

Dünya genelinde milyonlarca kadını etkileyen saç seyrekleşmesinin temelinde, çoğu zaman fark edilmeyen beslenme hataları ve spesifik mineral eksiklikleri yatıyor.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 3

SAÇ SAĞLIĞININ GİZLİ ANAHTARI: FERRİTİN VE PROTEİN DENGESİ

Ünlü trikolog Hannah Gaboardi, kliniğine başvuran kadınların büyük bir kısmında ortak bir sorun gözlemlediğini ifade ediyor: Ferritin eksikliği. Ferritin, vücudun demiri depolama biçimidir ve saç kökleri de dahil olmak üzere her hücrenin enerji üretimi için hayati önem taşır.

Gaboardi'ye göre, vücut yeterli çinko, demir ve C vitamini alamadığında "hayatta kalma moduna"geçiyor. Bu durumda enerji, hayati organlara (kalp, akciğer gibi) yönlendirilirken, saç gibi "hayati olmayan" hücreler enerji kaybına uğruyor ve dökülme süreci başlıyor.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 4

BESLENME MİMARİSİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Protein ve Keratin İlişkisi: Saçın ana yapısı keratin proteininden oluşur. Vücut keratini dışarıdan doğrudan alamaz; bunun yerine tüketilen proteinlerdeki amino asitleri kullanarak sentezler. Yetersiz protein alımı, "telogen effluvium" adı verilen geçici ama yaygın saç dökülmesine yol açar.

  • Şekerin Gizli Tahribatı: Rafine şekerler insülin seviyelerini yükselterek androjen hormonlarını tetikler. Bu durum, genetik dökülmeye yatkın kişilerde foliküllerin küçülmesine ve saç tellerinin incelmesine neden olur.

  • D Vitamini ve Mevsimsel Etki: Saçın aktif büyüme evresi olan "anagen" fazı için D vitamini kritiktir. Uzmanlar, özellikle kış aylarında takviye kullanımının dökülmeyi durdurmada etkili olduğunu vurguluyor.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 5

SAÇ DÖNGÜSÜNÜ KORUYAN 5 TEMEL BESİN GRUBU

Hücrelerin yenilenmesi ve saç tellerinin kalınlaşması için mutfağınızda şu besinlere yer açmanız öneriliyor:

Besin GrubuİçerikSaça Faydası
Kırmızı EtHem DemirVücut tarafından en hızlı emilen demir formudur, folikülleri besler.
Ispanak & LimonDemir + C VitaminiC vitamini, bitkisel demirin emilimini maksimuma çıkarır.
Kabak ÇekirdeğiOmega-3 & ÇinkoSaç derisi sağlığını korur ve iltihaplanmayı önler.
SomonSağlıklı YağlarSaçın parlaklığını artırır ve kuruluğu önler.
YumurtaBiotin & Amino AsitKeratin üretimi için gerekli temel yapı taşlarını sağlar.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 6

UZMAN ÖNERİSİ: SADECE YEMEK YETMEZ, YAŞAM TARZINI DEĞİŞTİRİN

Hannah Gaboardi, beslenmenin yanı sıra çevresel faktörlere de dikkat çekiyor. Saçları çok gergin toplamanın "traksiyon alopesisi"ne (çekme kaynaklı dökülme) neden olduğunu hatırlatan uzman, aşırı alkol tüketiminin de B12 ve folik asit emilimini bozarak dolaylı yoldan saça zarar verdiğini belirtiyor.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 7

Özellikle yaş ilerledikçe düşen östrojen seviyeleri saçın büyüme evresini kısalttığı için, 40 yaş üstü kadınların kan değerlerini düzenli kontrol ettirmesi ve kişiselleştirilmiş bir beslenme planı uygulaması tavsiye ediliyor. Şiddetli dökülme durumlarında ise sadece diyetin yeterli olmayacağı, mutlaka bir dermatolog veya trikolog kontrolünde tedaviye başlanması gerektiği vurgulanıyor.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 8

SIK MERAK EDİLENLER

Saç dökülmesinde ferritin testi neden hayati önem taşır?

Ferritin, saç köklerindeki hücre bölünmesi için gereken demir depolarını gösterir; standart demir testleri normal çıksa bile ferritin düşüklüğü saçın büyüme (anagen) evresini durdurabilir.

Beslenme değişikliği saç dökülmesini ne kadar sürede durdurur?

Saç döngüsü doğası gereği yavaş ilerlediği için, ferritin ve protein depoları dolmaya başladıktan sonra saçtaki iyileşme genellikle 3 ila 6 ay arasında gözlemlenir.

Kadınlarda saç incelmesinin gizli sebebi ferritin eksikliği: Trikoloji uzmanından 5 kritik çözüm - 9

Trikoloji nedir?

Saç ve saç derisi sorunlarını bilimsel olarak inceleyen uzmanlık dalıdır.

Hannah Gaboardi kimdir?

Beslenme ve saç sağlığı arasındaki ilişki üzerine uzmanlaşmış, önde gelen bir trikologdur.

Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.