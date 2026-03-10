CANLI YAYIN
Katie Lips'e 50 yaş sonrası 45 kilo verdiren Japon yöntemi

Eatiful programının kurucusu Katie Lips, 10 Mart 2026'da İngiliz basınına yaptığı açıklamada 50 yaşında 45 kilo verme sırrının modern diyet listelerinde değil, Japonların kadim "Hara Hachi Bu" felsefesinde saklı olduğunu açıkladı.

Eatiful programının kurucusu Katie Lips, 10 Mart 2026 tarihinde paylaştığı açıklamasında, 50'li yaşlarında uyguladığı Japon kökenli "Hara Hachi Bu" yöntemiyle 45 kilo verdiğini ve bu programın orta yaşlı kadınlar için kalıcı zayıflama anahtarı olduğunu duyurdu.

ORTA YAŞTA METABOLİZMANIZI DÖNÜŞTÜREN "BİLİNÇLİ BESLENME"

Katie Lips, teknoloji sektöründeki yoğun çalışma temposu ve sosyal içki kültürünün getirdiği kilo sorununu, geleneksel diyetlerin aksine tamamen psikolojik ve biyolojik bir farkındalıkla çözdüğünü belirtiyor. Uzmanlar, Lips'in vurguladığı bu disiplinin, özellikle menopoz dönemi ve sonrasında değişen hormonel yapıya karşı en sürdürülebilir "yaşam tarzı müdahalesi" olduğu görüşünde birleşiyor.

6 YÖNTEMLE KİLO VERİN

AdımUygulama Yöntemi
Açlığı TanımaFiziksel açlığı; susuzluk, can sıkıntısı veya stresten ayırt etmek.
Saati UnutmaToplumsal öğün saatlerine değil, vücudun acıkma sinyallerine göre yemek yemek.
Yasakları KaldırmaHiçbir gıdayı tamamen yasaklamadan, miktarı ve farkındalığı kontrol etmek.
YavaşlamaYemek süresini 3 kat uzatarak sindirimi ve tokluk sinyalini optimize etmek.
%80 Kuralı'Hara Hachi Bu' felsefesiyle, tıka basa doymadan sofradan kalkmak.
Öz BakımYemeği bir suçluluk kaynağı değil, bedeni besleyen bir öz bakım eylemi olarak görmek.

Sıkça Sorulan Sorular

"Hara Hachi Bu" yöntemi nedir?

Japonya'nın Okinawa bölgesinde gelenekselleşen bir yaşam felsefesidir. Midenin %80 kapasiteyle dolduğunda yemek yemeyi bırakmayı öğütler; bu sayede sindirim sistemi aşırı yüklenmez.

Katie Lips, bu yöntemi nerede ve ne zaman açıkladı?

Lips, bu yöntemi 10 Mart 2026 tarihinde, İngiltere merkezli bir gazetedeki makalesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaşarak kendi geliştirdiği Eatiful programının detaylarını aktardı.

Neden oruç (intermittent fasting) yerine bu yöntem tercih edilmeli?

Lips'in deneyimlerine göre, katı oruç saatleri orta yaşlı kadınlarda kan şekerini dalgalandırarak kontrolsüz yeme ataklarına neden olabilmektedir. Bilinçli beslenme ise vücudu dinlediği için bu riskleri minimize eder.

GELENEKSEL DİYET VS. BİLİNÇLİ BESLENME

ÖzellikKlasik DiyetlerBilinçli Beslenme (Eatiful)
SürdürülebilirlikDüşük (Kilo alma/verme döngüsü)Yüksek (Yaşam tarzı değişimi)
Psikolojik EtkiSuçluluk ve baskıÖz bakım ve memnuniyet
Öğün SaatleriKatı ve sabitEsnek ve ihtiyaca dayalı
Besin ÇeşitliliğiKısıtlayıcıKısıtlamasız (Porsiyon odaklı)
NEDEN BU YÖNTEM 50 YAŞ ÜSTÜ İÇİN DAHA ETKİLİ?

Yaş ilerledikçe metabolizmamız biraz daha yavaşlıyor ve vücut yağı daha çabuk depoluyor. Klasik diyetlerdeki "aç kalma" durumu, bu yaşlarda vücudun "kıtlıktayım" diyerek daha çok yağ depolamasına neden oluyor. Lips'in yöntemi ise vücudu strese sokmadan, "rahat bir şekilde" yağ yakmasını sağlıyor.

EDİTÖR NOTU

Geleneksel diyetler genellikle "kalori açığı" oluşturmaya odaklanır, bu da çoğu zaman "yeme bozukluğu" veya "stresli diyet" döngüsünü tetikler. Fakat Lips'in yöntemi, "tokluk sinyallerinin yeniden programlanması" üzerine kurulu. Nörobilimsel araştırmalar, yemek yerken televizyon karşısında olmamanın ve "yavaş yemenin", beynin leptin (tokluk hormonu) salgılaması için yeterli süreyi tanıdığını kanıtlıyor. Bu yaklaşım, sadece kilo vermeyi değil, uzun vadeli bir zihinsel refahı da destekliyor.

