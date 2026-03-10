6 YÖNTEMLE KİLO VERİN
|Adım
|Uygulama Yöntemi
|Açlığı Tanıma
|Fiziksel açlığı; susuzluk, can sıkıntısı veya stresten ayırt etmek.
|Saati Unutma
|Toplumsal öğün saatlerine değil, vücudun acıkma sinyallerine göre yemek yemek.
|Yasakları Kaldırma
|Hiçbir gıdayı tamamen yasaklamadan, miktarı ve farkındalığı kontrol etmek.
|Yavaşlama
|Yemek süresini 3 kat uzatarak sindirimi ve tokluk sinyalini optimize etmek.
|%80 Kuralı
|'Hara Hachi Bu' felsefesiyle, tıka basa doymadan sofradan kalkmak.
|Öz Bakım
|Yemeği bir suçluluk kaynağı değil, bedeni besleyen bir öz bakım eylemi olarak görmek.
GELENEKSEL DİYET VS. BİLİNÇLİ BESLENME
|Özellik
|Klasik Diyetler
|Bilinçli Beslenme (Eatiful)
|Sürdürülebilirlik
|Düşük (Kilo alma/verme döngüsü)
|Yüksek (Yaşam tarzı değişimi)
|Psikolojik Etki
|Suçluluk ve baskı
|Öz bakım ve memnuniyet
|Öğün Saatleri
|Katı ve sabit
|Esnek ve ihtiyaca dayalı
|Besin Çeşitliliği
|Kısıtlayıcı
|Kısıtlamasız (Porsiyon odaklı)