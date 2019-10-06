İşte kanseri tedavi eden besin! Mucizevi etkileri var.. 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı
Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler... DNA hasarı sonucu, vücudun herhangi bir yerindeki hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyüyüp çoğalmasına kanser denir. Kanserin başlangıç aşamasını tespit etmek hayati öneme haizdir. Çünkü erken teşhis bu illetten kurtulmamızı kolaylaştırır.
Kanser vücudun herhangi bir yerinde gelişebilir. Hastalık, hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve normal hücrelere yer bırakmaması ile başlar. Bu, vücudun olması gerektiği gibi çalışmasını zorlaştırır. Kanser, birçok kişide oldukça iyi tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Gerçekte, artık hiç olmadığı kadar çok hasta kanser tedavisinden sonra hayatına devam etmektedir.
Kanserin evresi nedir?
Doktorlar ayrıca kanserin başladığı noktadan ne kadar yayıldığını ya da yayılma olup olmadığını bilmek isterler. Buna kanserin evresi adı verilir. Daha önce insanların kanserlerinin 1. evre, 2. evre olduğunu söylediklerine şahit olmuşsunuzdur. Kanserin evresini bilmek doktorların hangi tedavinin en iyi seçenek olduğunu seçmelerine yardımcı olur. Her bir kanser türünde, evreyi belirlemek amacı ile yapılan testler vardır. Kural olarak, düşük evre (örneğin 1. evre, 2. evre), kanserin çok fazla yayılmadığını gösterir. Daha yüksek rakamlar (3. evre, 4. evre gibi) hastalığın daha fazla yayıldığını gösterir. 4. evre en yüksek kanser evresidir.
Kanser hiç şüphesiz çağımızın en korkutucu hastalıklarından. Kanserle mücadelenin tedavisi olduğu gibi, doğa bulunan bazı besinler de buna yardım ediyor. Uzmanların araştırmaları sonucu ortaya çıkan 10 besin, kanserli hücrelerle mücadelede öne çıktı. Kanserle mücadele eden besinleri açıklayan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu. İşte kanserli hücrelerin düşmanı olan o besinler...
Keten Tohumu
Keten bitkisinin tohumlarından elde edilen keten tohumu daha çok öksürük, soğuk algınlığı ve kabızlık gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor ancak son zamanlarda hayvanlar üzerinde yapılan birtakım deneyler; keten tohumunun melanom, meme ve prostat kanseri gelişimini önlediğini kanıtladı.
Siyah Üzüm
Siyah üzüm çekirdeğinde bulunan resveratrol, güçlü bir antioksidan olmakla beraber, özellikle kan kanseri, akciğer, prostat, kolon ve pankreas gibi türlerde kanserli hücreleri yok etmesiyle biliniyor. Taze siyah üzümü çekirdekleriyle günde 1 salkım veya çekirdekli kuru üzümü 1 avuç tüketmeniz, size şifa kapılarını açacaktır.