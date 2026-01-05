PODCAST CANLI YAYIN

İngiltere'de bu geceden itibaren abur cubur reklamları yasaklanıyor! Listede yulaf bile var

İngiltere'de çocukluk çağı obezitesini engellemek için hazırlanan devrim niteliğindeki "abur cubur" reklam yasağı, 5 Ocak 2026 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Bu yeni düzenleme, sadece cips ve çikolataları değil, "sağlıklı" olarak pazarlanan yulaf lapası, hazır sandviç ve meyveli yoğurt gibi ürünleri de ekranlardan siliyor.

İngiliz hükümetinin "dünya çapında öncü" olarak tanımladığı bu hamleyle, çocukların beslenmesinden yılda tam 7,2 milyar kalori çıkarılması hedefleniyor. İşte gıda sektöründe dengeleri değiştiren yasağın en kritik maddeleri:

  • Televizyon Kısıtlaması: Yüksek yağ, şeker ve tuz (HFSS) içeren ürünlerin reklamları saat 21:00'den önce kesinlikle yayınlanamayacak.

  • Dijital Yasak: Ücretli çevrim içi reklamlar ve sosyal medya tanıtımları günün hiçbir saatinde yapılamayacak.

  • Sağlıklı Alternatifler: Puanlama sistemi nedeniyle yüksek proteinli bisküviler, bazı hazır çorbalar ve ballı yulaflar da "az sağlıklı" kategorisine girerek yasak kapsamına alındı.

  • Marka İstisnası: McDonald's veya Cadbury gibi devler, belirli bir ürünü göstermemek şartıyla sadece markalarını tanıtan reklamları yayınlayabilecek.

İngiltere'de ilkokula başlayan her beş çocuktan birinin obezite sorunu yaşaması, bu sert önlemlerin ana nedenini oluşturuyor. Yeni kuralların, uzun vadede İngiliz sağlık sistemine (NHS) 2 milyar sterlinlik bir tasarruf sağlaması bekleniyor.

YASAK KAPSAMINA GİREN BEKLENMEDİK "SAĞLIKLI" ÜRÜNLER

Birçok ebeveynin çocuklarına güvenle yedirdiği ürünler, yeni besin profilleme modeline göre reklamı yapılamaz hale geldi. İşte o listedeki şaşırtıcı isimler:

  • Mercimek Cipsleri ve Patlamış Mısır: Lif oranı yüksek olsa da tuz içeriği nedeniyle kısıtlama listesinde yer alıyor.

  • Hazır Yulaf Lapaları: Pratik kahvaltılıklar, içerdikleri ilave aromalar ve şeker nedeniyle yasaklandı.

  • Yoğurtlu İçecekler ve Probiyotikler: Bağırsak sağlığına faydaları olsa da şeker oranları puanlarını düşürdü.

  • Kahvaltılık Bisküviler: "Tam tahıllı" ibaresine rağmen yüksek enerji ve şeker değerleri yüzünden artık televizyonda görülemeyecekler.

  • Sandviçler ve Deniz Yosunu Yaprakları: Hazır paketlenmiş sandviçlerin çoğu, içerik dengesi nedeniyle reklam pastasından pay alamayacak.

PUANLAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Hükümetin belirlediği sistem, gıdaları sadece lezzetine veya tek bir bileşenine göre değil, 100 gramındaki karmaşık bir matematiksel dengeye göre değerlendiriyor. Sistem iki ana kategoriye ayrılıyor:

A Grubu (Negatif Besinler):

  1. Toplam enerji (kalori) miktarı

  2. Doymuş yağ oranı

  3. Toplam şeker miktarı

  4. Tuz (sodyum) içeriği

C Grubu (Pozitif Besinler):

  1. Meyve, sebze ve kuruyemiş içeriği

  2. Lif oranı

  3. Protein miktarı

Nihai puan, A grubundaki negatif değerlerden C grubundaki pozitif değerlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor. Eğer bir ürün bu hesaplama sonucunda 4 veya üzerinde puan alırsa, o ürünün reklamının yapılması "çocuk sağlığı için riskli" kabul edilerek yasaklanıyor.

SEKTÖR DEVLERİNDEN KURNAZ HAMLE: MARKA REKLAMCILIĞI

Düzenleme o kadar sert ki, çoklu paketlerdeki tek bir ürünün bile kriterleri aşması, tüm paketin tanıtılmasını imkansız kılıyor. Ancak McDonald's ve Cadbury gibi gıda devleri, yasal boşlukları değerlendirerek tamamen pes etmiş değil. Yapılan anlaşmalar gereği, bu şirketler ekranda belirli bir ürünü (örneğin bir hamburger veya çikolata barı) göstermemek şartıyla sadece markalarını tanıtan reklamlar yayınlamaya devam edebilecekler.

OBEZİTE KRİZİNİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTU

İngiltere genelinde anaokuluna başlayan her üç çocuktan birinin fazla kilolu olması, hükümeti bu radikal kararı almaya itti. NHS verilerine göre, obeziteyle bağlantılı hastalıkların sağlık sistemine yıllık maliyeti 11 milyar sterlini aşmış durumda. Beslenme uzmanı Rob Hobson, bu durumun bir "yiyecek yasağı" olmadığını, amacın çocukların agresif pazarlama taktiklerinden korunması olduğunu vurguluyor. Hobson'a göre, bir gıdanın reklamının yasaklanması onun tamamen sağlıksız olduğu anlamına gelmiyor; sadece çocukların bu ürüne yönlendirilmemesi gerektiğini simgeliyor.

