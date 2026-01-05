İngiltere'de bu geceden itibaren abur cubur reklamları yasaklanıyor! Listede yulaf bile var

PUANLAMA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Hükümetin belirlediği sistem, gıdaları sadece lezzetine veya tek bir bileşenine göre değil, 100 gramındaki karmaşık bir matematiksel dengeye göre değerlendiriyor. Sistem iki ana kategoriye ayrılıyor:

A Grubu (Negatif Besinler):

Toplam enerji (kalori) miktarı Doymuş yağ oranı Toplam şeker miktarı Tuz (sodyum) içeriği

C Grubu (Pozitif Besinler):

Meyve, sebze ve kuruyemiş içeriği Lif oranı Protein miktarı

Nihai puan, A grubundaki negatif değerlerden C grubundaki pozitif değerlerin çıkarılmasıyla elde ediliyor. Eğer bir ürün bu hesaplama sonucunda 4 veya üzerinde puan alırsa, o ürünün reklamının yapılması "çocuk sağlığı için riskli" kabul edilerek yasaklanıyor.