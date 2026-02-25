İngiltere ve Türkiye gıda raporu: En çok pestisit içeren meyve ve sebzeler belli oldu

ÜLKELER ARASI KARŞILAŞTIRMALI ÜRÜN ANALİZ LİSTESİ
Raporlarda incelenen ve dikkat edilmesi gereken temel ürün grupları şu tabloda özetlenmiştir:
|İnceleme Alanı
|İngiltere Pazarı Bulguları
|Türkiye Üretim ve Denetim Odağı
|En Çok İncelenen Ürünler
|Üzüm, Greyfurt, Muz, Brokoli
|Biber, Domates, Nar, Kuru İncir
|Temel Analiz Konusu
|Çoklu ilaç kombinasyonları (10+ tür)
|Uluslararası MRL limitlerine tam uyum
|Risk Yönetimi
|İthalat denetimlerinin artırılması
|Biyolojik mücadele ve kalıntısız üretim
|Tespit Oranı
|Meyvelerin %75'inde çoklu kalıntı
|Denetimli ürünlerde %98 başarı oranı