İngiltere ve Türkiye gıda raporu: En çok pestisit içeren meyve ve sebzeler belli oldu

Meyve ve sebzeleri yıkamak tüm kalıntıları temizler mi? Yüzeydeki ilaçların bir kısmı sirkeli veya karbonatlı suyla temizlenebilir. Ancak "sistemik" olarak adlandırılan ve bitkinin öz suyuna karışan ilaçlar yıkama ile tamamen arındırılamaz.

Türkiye'den Avrupa'ya giden ürünler nasıl denetleniyor? Ürünler hasat edilmeden önce tarlada, paketleme tesisinde ve sınır kapısında olmak üzere üç aşamalı bir analiz sürecinden geçer. Avrupa Birliği'nin MRL (Maksimum Kalıntı Limiti) standartlarına göre test edilir.

Organik ve İyi Tarım arasındaki fark nedir? Organik tarımda hiçbir sentetik kimyasal kullanılmaz. İyi Tarım Uygulamaları'nda (İTU) ise kimyasallar sadece izin verilen miktarda, kayıt altında ve kontrollü şekilde kullanılır.