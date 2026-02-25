İftarda şişkinlik ve gaza son: Canan Karatay'dan bağırsakları yenileyen turşu suyu önerisi

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

İftarda neden şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı?

Şekerli ve gazlı içecekler bağırsak florasındaki yararlı bakterileri (mikrobiyomu) yok eder. Bu durum sadece hazımsızlığa değil, aynı zamanda bağışıklığın düşmesine ve kronik şişkinliğe neden olur.

Ramazan'da yaşanan kabızlık sorunu nasıl çözülür?

Kabızlığı önlemek için iftar ve sahurda soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmelidir. Zeytinyağı bağırsakları yumuşatırken, ev turşusu suyu da sindirim sistemindeki dost bakterileri artırarak bağırsak hareketlerini düzenler.