İftarda şişkinlik ve gaza son: Canan Karatay'dan bağırsakları yenileyen turşu suyu önerisi

MİDE VE BAĞIRSAK DOSTU BESLENME
|Kriter
|Uzak Durulması Gerekenler (Eski)
|Tercih Edilmesi Gerekenler (Yeni)
|İftar Açılışı
|Aniden ağır ve katı gıdalarla başlamak
|Sıcak ve hafif bir çorba ile mideyi hazırlamak
|İçecek Tercihi
|Şekerli, gazlı ve boyalı içecekler
|Ev yapımı turşu suyu, pancar suyu veya nar suyu
|Yağ Tüketimi
|Rafine ve ağır yağlı yemekler
|Soğuk sıkım zeytinyağı (doğrudan içilebilir)
|Ekmek ve Tahıl
|Beyaz ekmek, pide ve yoğun glütenli gıdalar
|Glütensiz alternatifler veya minimum tüketim