İftarda şişkinlik ve gaza son: Canan Karatay'dan bağırsakları yenileyen turşu suyu önerisi

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz gün kendi youtube kanalında yaptığı açıklamada iftar ve sahur önerilerinde bulundu. Ramazan'da "ikinci beyin" olan bağırsakların sağlığı için glüten ve şekerli içecek uyarısında bulunarak, sindirim sistemini rejenere etmek için doğal fermente ürünlerin önemini vurguladı.

Ramazan'da yaşanan mide gazı ve hazımsızlık sorununa karşı Prof. Dr. Canan Karatay'dan ezber bozan bir tavsiye geldi. İftar sofralarında yaygın olan şekerli içeceklerin "zehir" etkisi yarattığını vurgulayan Karatay, bağırsak hücrelerini güçlendiren zeytinyağı ve turşu suyunun ikinci beyin sağlığı için kritik olduğunu duyurdu.

RAMAZAN AYINDA BAĞIRSAK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN TURŞU SUYU

Ramazan'da mide ve bağırsak sağlığını korumanın anahtarı, iftar sofralarından şekerli ve gazlı içecekleri uzak tutarak doğal fermente içeceklere ve zeytinyağına yönelmekten geçiyor.

MİDE VE BAĞIRSAK DOSTU BESLENME

KriterUzak Durulması Gerekenler (Eski)Tercih Edilmesi Gerekenler (Yeni)
İftar AçılışıAniden ağır ve katı gıdalarla başlamakSıcak ve hafif bir çorba ile mideyi hazırlamak
İçecek TercihiŞekerli, gazlı ve boyalı içeceklerEv yapımı turşu suyu, pancar suyu veya nar suyu
Yağ TüketimiRafine ve ağır yağlı yemeklerSoğuk sıkım zeytinyağı (doğrudan içilebilir)
Ekmek ve TahılBeyaz ekmek, pide ve yoğun glütenli gıdalarGlütensiz alternatifler veya minimum tüketim
BAĞIRSAK FLORASINI TEHDİT EDEN "GİZLİ" TEHLİKELER

Ramazan ayında vücudun kendini yenileme süreci olan "oto-faji" mekanizmasının sağlıklı çalışabilmesi için mikrobiyomun korunması kritik önem taşır. Ancak geleneksel sofralarda yapılan bazı hatalar bu süreci baltalamaktadır:

  • Şekerli ve Gazlı İçecekler: İftar sofralarının vazgeçilmezi gibi sunulan şekerli içecekler, bağırsak florasındaki dost bakterileri yok ederek hazımsızlık, şişkinlik ve gaza neden olur.

  • Glüten ve Geçirgen Bağırsak: Ekmek, makarna ve baklava gibi yoğun glüten içeren gıdalar, bağırsak hücrelerini tahrip ederek "geçirgen bağırsak" sendromuna yol açar. Bu durum kronik inflamasyonun temelini oluşturur.

  • Kabızlık: Hareketsizlik ve yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık, vücuttaki serotonin (mutluluk hormonu) üretimini %90 oranında azaltarak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumsuz etkiler.

SİNDİRİMİ RAHATLATAN VE ENERJİ VEREN ÖNERİLER

  1. Doğal Probiyotik Kaynağı: Lahana, soğan ve sarımsak turşusu gibi fermente gıdalar, bağırsak mikrobiyomunu hızla onarır. Özellikle iftarda turşu suyu içmek mineral kaybını önler.

  2. Zeytinyağı Mucizesi: Hem güç ve direnç verir hem de bağırsakların yumuşamasını sağlayarak kabızlığı engeller.

  3. İngiliz Karbonatı: Mide gazını gidermek için mide ilaçları yerine doğal bir alternatif olan İngiliz karbonatı kullanılabilir.

  4. Mutluluk Bağırsakta Başlar: Unutulmamalıdır ki uykuyu düzenleyen melatonin ve huzur veren serotonin hormonlarının büyük bir kısmı sağlıklı bağırsaklarda üretilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

İftarda neden şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı?

Şekerli ve gazlı içecekler bağırsak florasındaki yararlı bakterileri (mikrobiyomu) yok eder. Bu durum sadece hazımsızlığa değil, aynı zamanda bağışıklığın düşmesine ve kronik şişkinliğe neden olur.

Ramazan'da yaşanan kabızlık sorunu nasıl çözülür?

Kabızlığı önlemek için iftar ve sahurda soğuk sıkım zeytinyağı tüketilmelidir. Zeytinyağı bağırsakları yumuşatırken, ev turşusu suyu da sindirim sistemindeki dost bakterileri artırarak bağırsak hareketlerini düzenler.

Mide gazını anında gideren doğal yöntem nedir?

Prof. Dr. Karatay'a göre, mide gazını ve asidini dengelemenin en etkili yolu bir miktar suya İngiliz karbonatı ekleyip içmektir. Ayrıca soğuk sıkım zeytinyağı da mide florasını yatıştırarak gaz oluşumunu engeller.

Glüten tüketimi oruç tutarken neden halsiz bırakır?

Glüten, ince bağırsak hücrelerine zarar vererek "geçirgen bağırsak" oluşumuna yol açar. Hazmedilemeyen maddeler kana karışınca vücut kronik bir yorgunluk sürecine girer ve bu da oruç tutarken halsizlik hissini artırır.

Turşu suyu içmek tansiyonu yükseltir mi?

Doğal fermantasyonla hazırlanan turşu suyu, vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri sağlar. Ancak ciddi tansiyon hastalarının mineral dengesini korumak adına tüketim miktarında doktorlarına danışmaları önerilir.

✍️ EDİTÖR NOTU: NEDEN BU ÖNERİLERE KULAK VERMELİYİZ?

Ramazan ayı, modern beslenme alışkanlıklarımızın (sürekli atıştırma, paketli gıdalar) mide ve bağırsak sistemimizde yarattığı tahribatı onarmak için bulunmaz bir fırsattır. Prof. Dr. Canan Karatay'ın üzerinde durduğu "mikrobiyomu koruma" meselesi, sadece bir sindirim tavsiyesi değil; aslında bağışıklık sistemimizi ve psikolojik sağlığımızı ayakta tutan temel direktir.

