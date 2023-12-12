İbn-i Sina binlerce yıl önce insanlığa önerdi cinsel güce güç katıyor! Bilim insanları da onayladı eğer birlikte alınırsa...

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. Binlerce yıl önce yazılan bu reçeteler, günümüzün şifa kaynağı niyetinde. Hepsine tek tek göz atmakta fayda var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin...
İbni Sina sadece Türk dünyasında değil tüm dünyada tanınan bir hekim olmuş ve sağlık, hastalık, yemek ile ilgili sözleri insanlara yüz yıllar boyunca ışık saçmaya devam etmiştir.
Sabah ve akşam hafif spor yapsın sonra da ılık duş alınmalı.
Bal-çörek otu karışımı yenilmeli.
Göğüs kısmına hint sümbülü yağı sürülmeli.
Öfke, keder, tasa ve bağırmaktan uzak durulmalı.
Kaya balığı, bir senelik olan koyun ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın etinin suyundan yapılmış çorba içilmeli.
Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.
Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.
Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.
*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.
*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.