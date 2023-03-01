Hürrem Sultan'da bunu kullanıyormuş! 30 günde kelek gibi yapan mucize! İstenmeyen tüylere lazerden bile etkili! Güzellik salonları saklıyordu...
Osmanlı'da günümüze hala kullanılmakta olan hamam otu faydaları merak ediliyor. İstenmeyen tüyler için kullanılan hamam otunun bir diğer adı da zırnık otudur. İşte hamam otu yağı cilde faydaları...
Lazere kuaföre para bayılmak istemiyorsanız bunu deneyin! Bu yöntemle 30 günde istenmeyen tüylerinizden kurtulabilirsiniz. Hürrem Sultan tarafından bile kullanılan bu mucize yüzyıllardır kadınların sırrı haline geldi. İşte o yöntem....
Hamam otu genel olarak aktarlarda toz halinde satılan bir üründür. Aynı zamanda bu şekilde ülkenin dört bir tarafında bulunması kolay ot türleri içerisinde yer alır. Bir miktar kaba dökmek suretiyle su ile beraber öncelikle macun haline getirilmelidir. Kısa bir süre içerisinde hazırlanmış olan macun halindeki hamam otu, ilgili bölgeye dikkatli bir şekilde masaj yapılarak sürülmelidir.
Daha sonra 4 ya da 5 dakika kadar bekletilmesi gerekir. Ardından ilgili bölge temizlenebilir. Bunun için lif benzeri bir bez kullanılabilir ve ilgili bölge temizlenir. Böylece hamam otunu sağlamış olduğu birçok değişik faydadan yararlanma şansı elde edilebilmektedir. Ancak tozun kokusu ağır olduğu için mutlaka sabunlu su ile en son temizlenmesi önemlidir.
TÜY DÖKÜCÜ HAMAM OTU KILLARI AZALTIR MI?
En çok merak edilen konular içerisinde tüy dökücü hamam otunun kılları azaltıp azaltmadığı geliyor. Özellikle yüzyıllar boyunca kullanılan bir doğal kaynak olması ile beraber, vücudun farklı bölgelerindeki kılları azalttığı bilinmektedir.