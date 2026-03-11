CANLI YAYIN
Geri

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı

Yemekleri hızlı tüketmek birçok kişi için günlük hayatın sıradan bir alışkanlığı olsa da uzmanlar bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Araştırmalar, kısa sürede yemek yemenin vücudun tokluk sinyalini algılamasını zorlaştırdığını ve bu durumun farkında olmadan daha fazla yemek tüketilmesine neden olabildiğini ortaya koyuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 1

Psikolog Leslie Heinberg göre beynin "doydum" sinyalini göndermesi yaklaşık 20 dakika sürerken, bu süreden önce bitirilen öğünler kilo artışı, sindirim problemleri ve hazımsızlık riskini artırabiliyor. İşte hızlı yemek yeme alışkanlığını yavaşlamanın yolları…

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 2

HIZLI YEMEK YEMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Yoğun iş temposunda hızlı bir öğle yemeği yemek çoğumuz için tanıdık bir durum. Ancak Psikolog Leslie Heinberg göre, bir öğünü çok hızlı tüketmek, genellikle yemeği yeterince çiğnemeden ve tadını çıkarmadan kısa sürede bitirmek anlamına geliyor.

Aşağıdaki durumlar sizde varsa hızlı yemek yiyor olabilirsiniz:

-Normal büyüklükte bir öğünü 20–30 dakikadan kısa sürede bitirmek

-Yiyecekleri yeterince çiğnemeden yutmak

-Lokmalar arasında hiç duraklamamak

-Yemekten sonra rahatsız edici derecede tok hissetmek

Psikolog Leslie Heinberg, beynin mideye"doydum"sinyalini göndermesinin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü vurguluyor. Bu nedenle hızlı yiyen kişiler, doygunluk sinyali gelmeden çok daha fazla yemek tüketebiliyor.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 3

NEDEN HIZLI YEMEK YİYORUZ?

Hızlı yemek yeme alışkanlığının arkasında birçok neden bulunabiliyor.

Yoğun yaşam temposu

Gün içinde yetiştirilmesi gereken işler arttıkça yemek saatleri de hızlanabiliyor. Zaman kazanma çabası zamanla alışkanlığa dönüşebiliyor.

Duygusal faktörler

Stres, kaygı ve duygusal sıkıntı bazı kişilerde hızlı yemek yemeyi tetikleyebiliyor. Yemek, kısa süreli bir rahatlama yöntemi olarak kullanılabiliyor.

Kısıtlayıcı diyetler

Sıkı diyetler ya da kısıtlı beslenme programları, kişide "yeterince yiyememe" endişesi oluşturabiliyor. Bu da yemeklerin hızlı tüketilmesine yol açabiliyor.

Açlık ve tokluk sinyallerini fark edememek

Bedenin verdiği açlık ve tokluk sinyallerine dikkat edilmemesi de hızlı yeme alışkanlığını artırabiliyor.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 4

Hızlı yemek yemenin sağlık riskleri

Psikolog Heinberg göre, yemekleri aceleyle tüketmek sadece keyfi azaltmakla kalmıyor, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor.

Sindirim problemleri

Yiyeceklerin yeterince çiğnenmemesi, midenin daha fazla çalışmasına neden oluyor ve sindirimi zorlaştırabiliyor.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 5

Hazımsızlık ve mide yanması

Hızlı yemek yerken daha fazla hava yutulabiliyor. Bu durum şişkinlik, gaz ve mide yanması gibi sorunlara yol açabiliyor.

Besin emiliminin azalması

Yiyecekler yeterince parçalanmadığında vücudun vitamin ve mineralleri emmesi zorlaşabiliyor.

Metabolik sendrom riski

Araştırmalar, hızlı yemek yemenin yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve karın bölgesinde yağlanma gibi sorunları kapsayan metabolik sendrom riskini artırabileceğini gösteriyor.

Kilo artışı

Yapılan bazı çalışmalar hızlı yemek yiyen kişilerde obezite riskinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 6

YEMEK YERKEN YAVAŞLAMANIN 4 YOLU

1. Yemek için yeterli zaman ayırın

Heinberg, bir öğünün ideal olarak 20–30 dakika sürmesini öneriyor. Zamanlayıcı kullanmak bu süreyi korumaya yardımcı olabilir.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 7

2. Lokmaları daha fazla çiğneyin

Her lokmayı 15–30 kez çiğnemek, hem sindirimi kolaylaştırır hem de daha hızlı doygunluk hissi sağlar.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 8

3. Aralarda su için

Her birkaç lokmada bir su yudumlamak hem yeme hızını düşürür hem de daha çabuk tok hissetmenize yardımcı olur.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 9

4. Bilinçli beslenme alışkanlığı edinin

Televizyon izlerken veya telefonla uğraşırken yemek yemek farkında olmadan daha hızlı tüketmeye yol açabilir. Heinberg, yemek sırasında dikkati sadece yemeğe vermeyi öneriyor.

Hızlı yemek kilo aldırıyor! Uzmanlardan 20 dakika uyarısı - 10

Psikolog Leslie Heinberg göre, küçük davranış değişiklikleri bile büyük fark yaratabiliyor. Daha yavaş yemek, hem sindirimi kolaylaştırıyor hem de kilo kontrolüne yardımcı olabiliyor.

(Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)