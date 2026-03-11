HIZLI YEMEK YEMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Yoğun iş temposunda hızlı bir öğle yemeği yemek çoğumuz için tanıdık bir durum. Ancak Psikolog Leslie Heinberg göre, bir öğünü çok hızlı tüketmek, genellikle yemeği yeterince çiğnemeden ve tadını çıkarmadan kısa sürede bitirmek anlamına geliyor.

Aşağıdaki durumlar sizde varsa hızlı yemek yiyor olabilirsiniz:

-Normal büyüklükte bir öğünü 20–30 dakikadan kısa sürede bitirmek

-Yiyecekleri yeterince çiğnemeden yutmak

-Lokmalar arasında hiç duraklamamak

-Yemekten sonra rahatsız edici derecede tok hissetmek

Psikolog Leslie Heinberg, beynin mideye"doydum"sinyalini göndermesinin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü vurguluyor. Bu nedenle hızlı yiyen kişiler, doygunluk sinyali gelmeden çok daha fazla yemek tüketebiliyor.