Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı o hastalığı bile tarihten sildi! Meğer limon...

Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı o hastalığı bile tarihten sildi! Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre hem tüketmeden hem de tüketerek limonun pek çok faydasından vücudumuza katkı sağlayabiliriz. Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Limonun en çok faydasını sergilediği yer ise sabah içilen limonlu su. Limonlu su içmek aslında, uzun vadede sağlığınız için yapabileceğiniz en basit, en ucuz ve en hızlı sabah ritüeli. Kökeni ise 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.

28.03.2021 11:42 - Son Güncelleme: 28.03.2021 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





