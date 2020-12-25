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Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı, her şey gerçek! O hastalığı bile tarihten sildi... Meğer limon...

Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre hem tüketmeden hem de tüketerek pek çok faydasından vücudumuza katkı sağlayabiliriz. Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Limonun en çok faydasını sergilediği yer ise sabah içilen limonlu su. Limonlu su içmek aslında, uzun vadede sağlığınız için yapabileceğiniz en basit, en ucuz ve en hızlı sabah ritüel. Kökeni ise 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.

25.12.2020 08:42 - Son Güncelleme: 25.12.2020 08:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





