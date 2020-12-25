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Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı, her şey gerçek! O hastalığı bile tarihten sildi... Meğer limon...

Limonun tam bir vitamin deposu olduğunu zaten biliyoruz. Yapılan araştırmalara göre hem tüketmeden hem de tüketerek pek çok faydasından vücudumuza katkı sağlayabiliriz. Limon, C vitamini, B vitamini, fosfor, protein, karbonhidratlar gibi birçok zengin içeriğe sahip bir besin...Faydalarının yanında kilo vermeyi de destekleyen limon sofraların vazgeçilmez besini olarak karşımıza çıkıyor. Limonun en çok faydasını sergilediği yer ise sabah içilen limonlu su. Limonlu su içmek aslında, uzun vadede sağlığınız için yapabileceğiniz en basit, en ucuz ve en hızlı sabah ritüel. Kökeni ise 2 bin 500 yıl öncesine dayanıyor.

25.12.2020 08:42 - Son Güncelleme: 25.12.2020 08:42
Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı, her şey gerçek! O hastalığı bile tarihten sildi... Meğer limon...

Tarihi, Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan limonun 2 bin 500 yıl önce Hindistan'ın Kuzey Batı bölgesinde ilk kez tam anlamıyla yetiştirilmeye başlandığı düşünülüyor. Bu sebeple toksinleri atmaya yardımcı olmak ve sindirimi canlandırmak için kullanılan limonlu suyun da antik bir sağlık sistemi olan Ayurveda tıbbına dayandığı iddiaları kulağa mantıklı geliyor.

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Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı, her şey gerçek! O hastalığı bile tarihten sildi... Meğer limon...

Limonlu suyun tarihine indikçe karşımıza oldukça ilginç bilgiler çıkıyor. Mesela eski Mısırlılar limon ve limon suyunu birçok zehre karşı ve hatta cesetleri mumyalarken bir çeşit koruma için kullandılar.

Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı, her şey gerçek! O hastalığı bile tarihten sildi... Meğer limon...

Eski Yunanlılar da limonu; yiyecekleri korumak, suyu temizlemek ve hatta bazı hastalıkları tedavi etmek için tercih ettiler.

Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı, her şey gerçek! O hastalığı bile tarihten sildi... Meğer limon...

Limon, Hindistan'tan sonra İspanya'ya, ardından Kuzey Afrika'ya, daha sonra daha tüm Avrupa'ya yayıldı. 1493'te de Christoper Columbus tarafından tohum olarak Amerika'ya götürüldü.

Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı, her şey gerçek! O hastalığı bile tarihten sildi... Meğer limon...

Limon ve limon suyunun tarih sahnesinde en etkili olduğu olay ise muhtemelen 1747'de gerçekleşti.

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