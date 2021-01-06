Hem vücuttaki mikrobu atıyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Sofralarımızda yer almıyor ama mucizenin ta kendisi...
Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Onlardan biri de kakule. Uzak doğu mutfağının benzersiz lezzetlerinden biri olan kakule bitkisinin insan sağlığına birden çok faydası var. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen kakulenin mucizevi etkileri…
Uzak doğu mutfağının benzersiz lezzetlerinden biri olan kakule bitkisinin insan sağlığına birden çok faydası var. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir. Antiseptik özelliği sayesinde de vücudu mikroplardan koruyan kakule, yine bu özelliğin etkisiyle akciğerleri temizler. İşte faydaları saymakla bitmeyen kakulenin mucizevi etkileri…
Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan'ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir. Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek şeklinde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur.
KAKULE NERELERDE KULLANILIR?
Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır. İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere de katılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır.