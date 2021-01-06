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Hem vücuttaki mikrobu atıyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Sofralarımızda yer almıyor ama mucizenin ta kendisi...

Besinler, içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde vücudumuza sağlık yararlar. Sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez unsuru olan besinlerin ufak ayrıntıları ise bambaşka bir faydanın konusu. Onlardan biri de kakule. Uzak doğu mutfağının benzersiz lezzetlerinden biri olan kakule bitkisinin insan sağlığına birden çok faydası var. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor. İşte faydaları saymakla bitmeyen kakulenin mucizevi etkileri…

06.01.2021 08:41 - Son Güncelleme: 06.01.2021 08:41
Hem vücuttaki mikrobu atıyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Sofralarımızda yer almıyor ama mucizenin ta kendisi...

Uzak doğu mutfağının benzersiz lezzetlerinden biri olan kakule bitkisinin insan sağlığına birden çok faydası var. Sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra hamur işlerine, çaylara, hatta kahvelere lezzet verici olarak ekleniyor. Kakule içeriğindeki A vitamini, C vitamini, sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, manganez, magnezyum, fosfor ve çinko sayesinde iyi bir vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılabilir. Antiseptik özelliği sayesinde de vücudu mikroplardan koruyan kakule, yine bu özelliğin etkisiyle akciğerleri temizler. İşte faydaları saymakla bitmeyen kakulenin mucizevi etkileri…

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Hem vücuttaki mikrobu atıyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Sofralarımızda yer almıyor ama mucizenin ta kendisi...

Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır. Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan'ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir. Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek şeklinde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur.

Hem vücuttaki mikrobu atıyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Sofralarımızda yer almıyor ama mucizenin ta kendisi...

KAKULE NERELERDE KULLANILIR?

Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır. İsveç ve Finlandiya'da unlu mamüllere de katılır. Hintler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır. Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır.

Hem vücuttaki mikrobu atıyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Sofralarımızda yer almıyor ama mucizenin ta kendisi...

KAKULENİN FAYDALARI NELER?

Kakule, gaz giderici özelliklere sahiptir. Bu sayede sindirim sürecine yardımcı olur. Şişkinlik ve mide kramplarının tedavisinde de oldukça etkili olan kakule, mide asitlerini düzenler.

Hem vücuttaki mikrobu atıyor hem de hafızayı çelik gibi yapıyor! Sofralarımızda yer almıyor ama mucizenin ta kendisi...

Kakulenin idrar söktürücü özelliği çok yüksektir. Böbreklerde biriken kalsiyumu kaldırmanın yanı sıra kan basıncını düşürerek böbrek sağlığını korur. Düzenli olarak kakule tüketimi böbrek, mesane ve idrar sorunları gibi rahatsızlıkları giderir.

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