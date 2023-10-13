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Hem baldan tatlı hem kan şekerini yükseltmiyor! İşte çikolata, baklava niyetine yenilebilecek kalp dostu meyveler

Tatlı ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılamak isteyen birçok kişi, meyveleri tercih ediyor. Ancak, bazı meyveler yüksek şeker içeriği nedeniyle kan şekerinizi hızla yükseltebilir. Neyse ki, vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar tatlı olan ancak kan şekerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak meyveler bulunuyor. İşte o meyveler...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 07:35 Güncelleme 13 Ekim 2023, 10:03
Hem baldan tatlı hem kan şekerini yükseltmiyor! İşte çikolata, baklava niyetine yenilebilecek kalp dostu meyveler 1

Tatlı bir şeyler yemek isteyenler bu meyvelerden deneyebilir! Hem baldan tatlı hem de kalp dostu! Bu meyveler, tatlılıklarını doğal şekerlerden alır ve aynı zamanda lif, vitaminler ve antioksidanlar gibi sağlıklı bileşenlerle doludur. İşte kan şekerinizi yükseltmeyen ve tatlı bir zevk sunan bazı meyveler...

Hem baldan tatlı hem kan şekerini yükseltmiyor! İşte çikolata, baklava niyetine yenilebilecek kalp dostu meyveler 2

1 NAR
Düşük şekerli narlar, kalp sağlığını destekleyen ve kansere karşı faydaları olabilecek güçlü antioksidanlar olan polifenoller içerir.

Hem baldan tatlı hem kan şekerini yükseltmiyor! İşte çikolata, baklava niyetine yenilebilecek kalp dostu meyveler 3

Salatalarınızı, yoğurtlu parfelerinizi ve mezelerinizi cömert bir avuç nar tanesiyle zenginleştirebilirsiniz.

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