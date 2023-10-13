Hem baldan tatlı hem kan şekerini yükseltmiyor! İşte çikolata, baklava niyetine yenilebilecek kalp dostu meyveler

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Tatlı bir şeyler yemek isteyenler bu meyvelerden deneyebilir! Hem baldan tatlı hem de kalp dostu! Bu meyveler, tatlılıklarını doğal şekerlerden alır ve aynı zamanda lif, vitaminler ve antioksidanlar gibi sağlıklı bileşenlerle doludur. İşte kan şekerinizi yükseltmeyen ve tatlı bir zevk sunan bazı meyveler...