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Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...
Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...
Yaz mevsimin vazgeçilmez meyvelerinden biri kiraz. Ancak onu basit bir meyve gibi görmemenizde fayda var. Nedeni meyvesinden sapına kadar akılalmaz faydaları olması. İçerisinde bulundurduğu 'antosiyanin' maddesinin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilen kirazın faydaları saymakla bitmiyor.
25.08.2020 12:42
- Son Güncelleme: 25.08.2020 12:42
Kiraz, C vitamini içeriği ile virüslere ve bakterilere karşı savaşarak bağışıklık sistemini destekler.
Güçlü bir ağrı kesicidir. 20 adet kirazda 12-25 mg arası 'antosiyanin' maddesi bulunur, bu maddenin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilmiştir.
İçerdiği zengin mineraller ile vücuttaki suyu dengeler, kabızlığı giderir. Kolesterol ve kan şekerini düşürür, damar sertliğinin tedavisinde de etkili bir besindir.
Eklem ağrılarını rahatlatmayı ve göz hastalıklarına karşı korumayı sağlayan güçlü bir iltihap önleyici madde olan 'kuersetin' içerir.
İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin dostu olan kiraz, vücudun zehirli maddelerden temizlenmesini sağlar.