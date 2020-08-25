Haberler Galeri Sağlık Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

Günde 20 tane kiraz yerseniz bakın neler oluyor! Her derde deva, uzmanların tercihi...

Yaz mevsimin vazgeçilmez meyvelerinden biri kiraz. Ancak onu basit bir meyve gibi görmemenizde fayda var. Nedeni meyvesinden sapına kadar akılalmaz faydaları olması. İçerisinde bulundurduğu 'antosiyanin' maddesinin ağrı kesiciden 10 kat fazla olduğu tespit edilen kirazın faydaları saymakla bitmiyor.

25.08.2020 12:42 - Son Güncelleme: 25.08.2020 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





