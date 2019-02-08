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Gribe iyi gelen çaylar neler? Grip nasıl geçer?

Grip kış mevsiminde en çok korkulan hastalıklar arasında yer alıyor. Virüs gibi yayınlan grip hastalığı kişileri yatağa kadar düşürebilmektedir. Gripten korunmak için doğal bazı bitki çaylarını düzenli olarak tüketebilirsiniz. Peki, gribe iyi gelen çaylar neler? İşte ayrıntılar...

08.02.2019 18:42 - Son Güncelleme: 08.02.2019 18:42
Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?
Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?

Kış aylarında yaşanan soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı kuvvetli olmak için alınabilecek doğal tedbirler vardır. Hemen ilaca sarılmak yerine bitki çaylarını içerek bünyenizi hastalıklara karşı kuvvetlendirmeniz mümkündür.

Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?
Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?

Zencefil çayı

İltihap giderici özelliği ile bilinen zencefil, özellikle boğazdaki olmak üzere vücudunuzdaki iltihapların da temizlenmesini sağlar. Mide bulantısına iyi gelen zencefil çayını tüketerek bu şikayetinizden de kurtulabilirsiniz. Vücudun terlemesini kolaylaştıran zencefil çayı grip kapılsa bile atlatılmasını kolaylaştırır.

Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?
Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?

Ekinezya çayı

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi büyük olan ekinezya çayı sizi gripten korur. Düzenli tüketildiğinde üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı daha dayanıklı olursunuz. Ekinezya çayıyla vücudun direncinin artmasıyla birlikte olası virüsler de ortadan kalkar. Ayrıca vücuttaki yaraları iyileştirme özelliğine de sahiptir.

Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?
Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?

Nane Çayı

Griplerde ve mide bulantısında eskilerden bu yana tercih edilen nane çayı vazgeçilmezlerden biridir. Nane mentol etkisiyle nefesin açılmasını sağlar. Balgam söktürücü özelliği bulunan nane çayı ile rahatlama sağlayabilirsiniz. İçerisindeki besleyici maddeler ile hastalıklara karşı daha kolay savaşılır.

Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?
Gribe iyi gelen çaylar hangileridir?

Yeşil çay

Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştıran yeşil çayın farklı marifetleri de vardır. Yüksek oranda antioksidan içeren yeşil çayı düzenli tüketerek vücudu toksinlerden arındırarak mikroplara karşı savunma kazanmasını sağlayabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça antibiyotik kullanmamalı ve onun yerine yeşil çay tüketmelisiniz.

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