Gribe iyi gelen çaylar neler? Grip nasıl geçer?

Zencefil çayı



İltihap giderici özelliği ile bilinen zencefil, özellikle boğazdaki olmak üzere vücudunuzdaki iltihapların da temizlenmesini sağlar. Mide bulantısına iyi gelen zencefil çayını tüketerek bu şikayetinizden de kurtulabilirsiniz. Vücudun terlemesini kolaylaştıran zencefil çayı grip kapılsa bile atlatılmasını kolaylaştırır.