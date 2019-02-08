Gribe iyi gelen çaylar neler? Grip nasıl geçer?
Grip kış mevsiminde en çok korkulan hastalıklar arasında yer alıyor. Virüs gibi yayınlan grip hastalığı kişileri yatağa kadar düşürebilmektedir. Gripten korunmak için doğal bazı bitki çaylarını düzenli olarak tüketebilirsiniz. Peki, gribe iyi gelen çaylar neler? İşte ayrıntılar...
Zencefil çayı
İltihap giderici özelliği ile bilinen zencefil, özellikle boğazdaki olmak üzere vücudunuzdaki iltihapların da temizlenmesini sağlar. Mide bulantısına iyi gelen zencefil çayını tüketerek bu şikayetinizden de kurtulabilirsiniz. Vücudun terlemesini kolaylaştıran zencefil çayı grip kapılsa bile atlatılmasını kolaylaştırır.
Ekinezya çayı
Bağışıklık sistemini kuvvetlendirici etkisi büyük olan ekinezya çayı sizi gripten korur. Düzenli tüketildiğinde üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı daha dayanıklı olursunuz. Ekinezya çayıyla vücudun direncinin artmasıyla birlikte olası virüsler de ortadan kalkar. Ayrıca vücuttaki yaraları iyileştirme özelliğine de sahiptir.
Nane Çayı
Griplerde ve mide bulantısında eskilerden bu yana tercih edilen nane çayı vazgeçilmezlerden biridir. Nane mentol etkisiyle nefesin açılmasını sağlar. Balgam söktürücü özelliği bulunan nane çayı ile rahatlama sağlayabilirsiniz. İçerisindeki besleyici maddeler ile hastalıklara karşı daha kolay savaşılır.
Yeşil çay
Metabolizmayı hızlandırıcı özelliği ile kilo vermeyi kolaylaştıran yeşil çayın farklı marifetleri de vardır. Yüksek oranda antioksidan içeren yeşil çayı düzenli tüketerek vücudu toksinlerden arındırarak mikroplara karşı savunma kazanmasını sağlayabilirsiniz. Mecbur kalmadıkça antibiyotik kullanmamalı ve onun yerine yeşil çay tüketmelisiniz.