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Evimizden eksik olmuyor ona 'biftek' deniyor! Meğer domates...

Kahvaltıların ve yemeklerimizin vazgeçilmezi, kurusuyula, salçasıyla evimizden eksik olmayan domates, anavatanı Güney Amerika olan bir bitki türü ve bu bitkinin yenilebilir kırmızı meyvesidir. Dünyanın en popüler sebzelerinden birisi olan domates patatesten sonra en fazla üretimi yapılan üründür. Sağlığa birçok yararı olan beto karoten ve likopen gibi antioksidanlar açısından zengindir. Dünyada binlerce domates çeşidi olsa da, bunlar genel olarak herkesin neredeyse bildiği ve satın aldığı 7 popüler türe ayrılıyor. Peki bu 7 domates çeşidi neler?

11.11.2020 13:15 - Son Güncelleme: 11.11.2020 13:15
Evimizden eksik olmuyor ona 'biftek' deniyor! Meğer domates...

ÇERİ DOMATES
Çeri domatesler yuvarlak, ısırabileceğiniz büyüklükte ve ısırdığınızda patlayacak kadar su içeren domates çeşididir.

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Evimizden eksik olmuyor ona 'biftek' deniyor! Meğer domates...

Bir çeri domates (17 gram) 3 kaloridir. Eser miktarda birkaç vitamin ve mineral içerir.

Evimizden eksik olmuyor ona 'biftek' deniyor! Meğer domates...

Yemeklerde nasıl kullanılır?
Salatalara veya tek başına atıştırmalık olarak yemek için mükemmel bir seçimdir. Şiş kebaplar için de oldukça uygundur.

Evimizden eksik olmuyor ona 'biftek' deniyor! Meğer domates...

ÜZÜM DOMATES
Üzüm domatesler, çeri domateslerin yaklaşık yarısı kadardır. Çok fazla su içermezler ve dikdörtgen bir şeklesahiptirler. Bir üzüm domates (8 gram) sadece 1 kaloriye sahiptir.

Evimizden eksik olmuyor ona 'biftek' deniyor! Meğer domates...

Yemeklerde nasıl kullanılır?
Çeri domates gibi, üzüm domatesleri de salatalara ekleyebilir veya tek başına atıştırmalık olarak yiyebilirsiniz. Ancak şiş kebap hazırlarken boyutları çok küçük olduğu için kullanmamanız daha iyi olacaktır.

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