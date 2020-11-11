Evimizden eksik olmuyor ona 'biftek' deniyor! Meğer domates...
Kahvaltıların ve yemeklerimizin vazgeçilmezi, kurusuyula, salçasıyla evimizden eksik olmayan domates, anavatanı Güney Amerika olan bir bitki türü ve bu bitkinin yenilebilir kırmızı meyvesidir. Dünyanın en popüler sebzelerinden birisi olan domates patatesten sonra en fazla üretimi yapılan üründür. Sağlığa birçok yararı olan beto karoten ve likopen gibi antioksidanlar açısından zengindir. Dünyada binlerce domates çeşidi olsa da, bunlar genel olarak herkesin neredeyse bildiği ve satın aldığı 7 popüler türe ayrılıyor. Peki bu 7 domates çeşidi neler?
11.11.2020 13:15
- Son Güncelleme: 11.11.2020 13:15
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