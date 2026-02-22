Ekmek ve kolayı bırakıp toplamda 254 kilo verdiler: Morbit obez çiftin beslenme rutini

EDİTÖR NOTU

Lombard çiftinin bu başarısı, obezitenin sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, bir "çevre ve alışkanlık" sorunu olduğunu kanıtlıyor. Haberin en can alıcı noktası, Dawid'in yeni aldığı kamyonetin direksiyonuna sığamadığı an yaşadığı kırılma noktasıdır. Bu vaka, tıbbi desteğin doğru motivasyonla birleştiğinde, en umutsuz görünen tablolarda bile (440 kg toplam ağırlık gibi) nasıl hayat kurtarıcı sonuçlar verebileceğini gösteren evrensel bir örnektir.