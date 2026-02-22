|Kriter
|Eski Alışkanlıklar
|Yeni Beslenme Rutini
|Sıvı Tüketimi
|Günlük 12 Litre Tam Yağlı Kola
|Bol Su ve Nadiren Şekersiz İçecek
|Karbonhidrat
|Günde 2 Somun Beyaz Ekmek
|Sınırlı Çavdar Ekmeği ve Esmer Pirinç
|Ana Öğünler
|Sınırsız Fast Food (KFC & McDonald's)
|Yağsız Protein ve Mevsim Sebzeleri
|Atıştırmalık
|Kişi Başı Birer Paket Çikolata
|Sağlıklı Kuruyemiş ve Meyve
Ekmek ve kolayı bırakıp toplamda 254 kilo verdiler: Morbit obez çiftin beslenme rutini
Güney Afrika'da yaşayan Dawid ve Rose-Mari Lombard çifti, günde 12 litre kola ve iki somun ekmekten oluşan ölümcül diyetlerini terk ederek toplamda 254 kilo verdi. Morbid obezite nedeniyle hayatları tehlikeye giren çift, 10 yaşındaki oğullarının geleceği için Eylül 2024'te tıbbi destek ve sıkı bir yürüyüş programıyla bu devasa dönüşümü başlattı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: