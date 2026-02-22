PODCAST CANLI YAYIN

Ekmek ve kolayı bırakıp toplamda 254 kilo verdiler: Morbit obez çiftin beslenme rutini

Güney Afrika'da yaşayan Dawid ve Rose-Mari Lombard çifti, günde 12 litre kola ve iki somun ekmekten oluşan ölümcül diyetlerini terk ederek toplamda 254 kilo verdi. Morbid obezite nedeniyle hayatları tehlikeye giren çift, 10 yaşındaki oğullarının geleceği için Eylül 2024'te tıbbi destek ve sıkı bir yürüyüş programıyla bu devasa dönüşümü başlattı.

Toplam ağırlıkları 440 kiloya ulaşan Lombard ailesi, şeker bağımlılığını sonlandırıp tıbbi gözetim altında 40 stone (254 kg) zayıflamayı başardı. Dawid Lombard 183 kg, eşi Rose-Mari ise 81 kg vererek Tip 2 diyabet ve yüksek tansiyon gibi kronik hastalıklarını geride bırakırken, bu süreçte beslenme rutinlerini protein ve sebze odaklı yeni bir modele taşıdı.

KriterEski AlışkanlıklarYeni Beslenme Rutini
Sıvı TüketimiGünlük 12 Litre Tam Yağlı KolaBol Su ve Nadiren Şekersiz İçecek
KarbonhidratGünde 2 Somun Beyaz EkmekSınırlı Çavdar Ekmeği ve Esmer Pirinç
Ana ÖğünlerSınırsız Fast Food (KFC & McDonald's)Yağsız Protein ve Mevsim Sebzeleri
AtıştırmalıkKişi Başı Birer Paket ÇikolataSağlıklı Kuruyemiş ve Meyve
📝 ADIM ADIM BAŞARI: LOMBARD AİLESİNİN UYGULADIĞI LİSTE

  • Tıbbi Müdahale: Süreç boyunca kan şekerini düzenleyen ve iştah kontrolü sağlayan tıbbi enjeksiyon desteği alındı.

  • Kademeli Hareket: Başlangıçta sadece 100 metre olan günlük yürüyüş mesafesi, zamanla 5 kilometreye çıkarıldı.

  • Ev Kültürünün Değişimi: Sadece çift değil, 10 yaşındaki oğulları da şekerli gıdaları bırakarak 10 kilo verdi.

  • Mutfak Devrimi: Beyaz un ve işlenmiş şeker evden tamamen uzaklaştırıldı; yerini yüksek lifli gıdalar aldı.

EDİTÖR NOTU

Lombard çiftinin bu başarısı, obezitenin sadece bireysel bir sağlık sorunu değil, bir "çevre ve alışkanlık" sorunu olduğunu kanıtlıyor. Haberin en can alıcı noktası, Dawid'in yeni aldığı kamyonetin direksiyonuna sığamadığı an yaşadığı kırılma noktasıdır. Bu vaka, tıbbi desteğin doğru motivasyonla birleştiğinde, en umutsuz görünen tablolarda bile (440 kg toplam ağırlık gibi) nasıl hayat kurtarıcı sonuçlar verebileceğini gösteren evrensel bir örnektir.

❓ LOMBARD ÇİFTİNİN DÖNÜŞÜMÜ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Sadece yürüyüş yaparak mı bu kadar kilo verdiler?

Hayır. Dawid Lombard başlangıçta hareket edemediği için günde sadece 100 metre yürüyerek başladı. Ancak süreç ilerledikçe bu mesafe 5 kilometreye çıktı. 6 ay sonra ise çift spor salonuna yazılarak ağırlık antrenmanlarına başladı. Yani süreç kademeli olarak artan bir fiziksel aktiviteyle desteklendi.

Zayıflama iğnesi mi kullandılar, yoksa sadece diyet mi yaptılar?

Haberde belirtildiği üzere çift, bir tıp merkezinden profesyonel yardım aldı. Bu süreçte diyetisyen listesinin yanı sıra, kan şekerini düzenleyen ve iştahı bastıran hormonal enjeksiyon desteği de kullandılar. Yani başarı; tıbbi destek, beslenme ve egzersizin birleşimiyle geldi.

Günde 12 litre kola içmek vücuda nasıl bir zarar verdi?

Dawid Lombard bu alışkanlığı nedeniyle Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve ciddi uyku apnesi sorunları yaşıyordu. Doktorlar, bu tempoda devam etmesi halinde 40 yaşını görmesinin imkansız olduğunu açıkça belirtmişti. 254 kilo kaybının ardından bu hastalıkların tamamı ortadan kalktı.

DERİ SARKMASI SORUNU İÇİN NE YAPTILAR?

Özellikle 183 kilo veren Dawid'in vücudunda yaklaşık 20 kilogram ağırlığında sarkmış deri oluştu. Dawid şu an bu fazla derilerin cerrahi yöntemle alınması (skin removal surgery) için hazırlık yapıyor. Eşi Rose-Mari ise kendi sarkmalarını "başarı nişanı" olarak gördüğünü ve onlarla barışık olduğunu söylüyor.

Fotoğraflar çiftin Instagram ve Tiktok hesabından alınmıştır.