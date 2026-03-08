Diş röntgeninde her zaman kanser görülür mü?
Hayır, rutin diş röntgenleri genellikle çürük ve diş eti hastalıklarını tespit etmek içindir. Ancak Edd Vieira vakasında olduğu gibi, tümör çene kemiğinde ciddi bir yıkım (rezorpsiyon) yarattığında, radyologlar veya diş hekimleri kemik yapısındaki bu anormal değişikliği fark edebilir.
Kan kanseri (lenfoma) teşhisi nasıl kesinleşir?
Diş hekiminin veya doktorun şüphesi üzerine çekilen BT (Bilgisayarlı Tomografi) veya MRI (Emar) görüntülemelerinin ardından, bölgeden biyopsi alınarak doku örneği incelenir. Kesin teşhis, patoloji laboratuvarında kanserli hücrelerin tiplendirilmesiyle konur.
Genç ve sağlıklı bireylerde kan kanseri riski var mıdır?
Evet, kan kanserleri her yaşta ortaya çıkabilir. Genetik yatkınlık veya çevresel faktörler her zaman belirleyici değildir; bazen hücre bölünmesi sırasındaki rastgele DNA mutasyonları, "sağlıklı" bireylerde bile bu tür hastalıkları tetikleyebilir.