❓MERAK EDİLENLER

Diş ağrısı kanser belirtisi olabilir mi?

Evet, nadir durumlarda çene kemiğine yayılan kitleler veya lenfoma gibi kan kanserleri, diş ağrısına benzer semptomlar gösterebilir. Olağandışı veya geçmeyen diş ağrıları ciddiye alınmalıdır.

Kan kanserinin yaygın belirtileri nelerdir?

Kan kanserleri; yorgunluk, açıklanamayan yumrular, diş eti veya kemik dokusundaki değişimler gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Belirli bir semptomunuz varsa mutlaka uzman bir hekime danışmalısınız.

Edd Vieira'nın uyarısı nedir?

"Ne kadar küçük olursa olsun, diş ağrısını asla göz ardı etmeyin. Arkasında ne saklandığını asla bilemezsiniz."