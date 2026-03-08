CANLI YAYIN
Geri

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü

Northamptonshire'da yaşayan 42 yaşındaki Edd Vieira, Ağustos 2025'te Portekiz seyahatinde hissettiği diş ağrısını sıradan bir çürük sanarak diş hekimine başvurdu, ancak yapılan taramalar sonucu çene kemiğini eriten agresif bir kan kanseri (DLBCL) ile karşılaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 1

Teşhisin ardından Aralık 2025'te kemoterapi sürecine başlayan Vieira, yaşadığı bu yıkıcı tecrübeyle herkese"hafif diş ağrılarını bile asla ihmal etmeyin" uyarısında bulunuyor.

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 2

HAFİF BİR DİŞ AĞRISI DEYİP GEÇMEYİN

42 yaşındaki Edd Vieira, diş ağrısını hafife almanın neredeyse hayatına mal olacağını belirterek, açıklanamayan diş ve çene ağrılarının agresif bir kan kanseri belirtisi olabileceği konusunda uyardı.

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 3

BELİRTİLER VE TEŞHİS SÜRECİ

Northamptonshire'da yaşayan 42 yaşındaki Edd Vieira'nın hayatı, Ağustos 2025'te tatil sırasında sol köpek dişinde hissettiği hafif bir ağrıyla değişti.

  • İlk Belirtiler: Sadece diş çürüğü olduğunu düşünürken, birkaç gün içinde ön ve sol dişlerinin tamamı ağrımaya ve sallanmaya başladı. Ayrıca burun bölgesinde sert bir yumru fark etti.

  • Tıbbi Tespit: Yerel bir diş hekimine başvuran Vieira'nın çekilen röntgenlerinde, üst çenesinin sol tarafındaki kemik dokusunun tamamen yok olduğu görüldü.

  • Kesin Teşhis: Yapılan bilgisayarlı tomografi (BT) ve ileri tetkikler sonucunda, Vieira'ya ikinci evre diffüz büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) teşhisi konuldu. Bu, beyaz kan hücrelerini etkileyen oldukça hızlı ilerleyen bir non-Hodgkin lenfoma türüdür.

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 4

DLBCL (DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA) NEDİR?

  • Tanım: Kan hücrelerini etkileyen bir kanser türüdür.

  • İlerleme: Kemik dokusunu "yiyip bitirebilecek" kadar agresif davranabilir.

  • İstatistik: Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 5.000 kişiyi etkilemekte olup, erkeklerde daha sık görülmektedir.

  • Nedenleri: Genetik aktarımlardan ziyade, kişinin yaşamı boyunca kan hücrelerindeki DNA'da meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanır.

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 5

TEDAVİ VE YAŞAM MÜCADELESİ

8 Aralık 2025 tarihinde kemoterapi sürecine başlayan Vieira, şu anda altı seanslık tedavinin yarısını tamamlamış durumda. Tedavi süreci hastada aşağıdaki ciddi yan etkilere yol açıyor;

  • Şiddetli mide bulantısı ve karın ağrısı.

  • Nefes darlığı ve aşırı yorgunluk.

  • Bağışıklık sisteminin zayıflaması.

Vieira çifti, bu zorlu sağlık mücadelesinin yanı sıra hastane masrafları ve gelir kaybıyla da mücadele etmekte olup, destek için bir GoFundMe sayfası oluşturmuştur.

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 6

❓MERAK EDİLENLER

Diş ağrısı kanser belirtisi olabilir mi?

Evet, nadir durumlarda çene kemiğine yayılan kitleler veya lenfoma gibi kan kanserleri, diş ağrısına benzer semptomlar gösterebilir. Olağandışı veya geçmeyen diş ağrıları ciddiye alınmalıdır.

Kan kanserinin yaygın belirtileri nelerdir?

Kan kanserleri; yorgunluk, açıklanamayan yumrular, diş eti veya kemik dokusundaki değişimler gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Belirli bir semptomunuz varsa mutlaka uzman bir hekime danışmalısınız.

Edd Vieira'nın uyarısı nedir?

"Ne kadar küçük olursa olsun, diş ağrısını asla göz ardı etmeyin. Arkasında ne saklandığını asla bilemezsiniz."

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 7

Diş röntgeninde her zaman kanser görülür mü?

Hayır, rutin diş röntgenleri genellikle çürük ve diş eti hastalıklarını tespit etmek içindir. Ancak Edd Vieira vakasında olduğu gibi, tümör çene kemiğinde ciddi bir yıkım (rezorpsiyon) yarattığında, radyologlar veya diş hekimleri kemik yapısındaki bu anormal değişikliği fark edebilir.

Kan kanseri (lenfoma) teşhisi nasıl kesinleşir?

Diş hekiminin veya doktorun şüphesi üzerine çekilen BT (Bilgisayarlı Tomografi) veya MRI (Emar) görüntülemelerinin ardından, bölgeden biyopsi alınarak doku örneği incelenir. Kesin teşhis, patoloji laboratuvarında kanserli hücrelerin tiplendirilmesiyle konur.

Genç ve sağlıklı bireylerde kan kanseri riski var mıdır?

Evet, kan kanserleri her yaşta ortaya çıkabilir. Genetik yatkınlık veya çevresel faktörler her zaman belirleyici değildir; bazen hücre bölünmesi sırasındaki rastgele DNA mutasyonları, "sağlıklı" bireylerde bile bu tür hastalıkları tetikleyebilir.

Doktoru bile şaşırdı: Diş ağrısı şikayetiyle gitti kanser teşhisiyle döndü - 8

Fotoğraflar X ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır.