Diş ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Evde doğal yöntemlerle diş ağrınıza çare bulun! Yüzyıllardır kullanılıyor...

DİŞ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Belirtileriniz bir veya iki günden fazla devam ederse, diş hekiminize başvurun. Belirtilerinizi nasıl hafifleteceğiniz ve gelecekteki ağrıyı nasıl önleyeceğiniz konusunda rehberlik edebilirler.

Diş ağrısına evde ne yapılır?

Birçok insan için, tuzlu su durulaması etkili bir birinci basamak tedavidir. Tuzlu su doğal bir dezenfektandır ve dişlerinizin arasına sıkışmış olabilecek gıda parçacıklarını ve döküntüleri gevşetmeye yardımcı olabilir. Bir diş ağrısını tuzlu su ile tedavi etme Güvenilir Kaynak ayrıca iltihaplanmayı azaltmaya ve oral yaraları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Bu yaklaşımı kullanmak için 1/2 çay kaşığı (çay kaşığı) tuzu bir bardak ılık suya karıştırın ve gargara olarak kullanın.