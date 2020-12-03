Çorabınızın içine bir dilim soğan koyun ve uyuyun! Sonrasında olacaklara da hazırlıklı olun
Soğanın yemeklere kattığı lezzetin yanında sağlık açısından da birçok faydası bulunuyor. Alternatif tıp yöntemlerinde sıkça kullanılan soğanın bu sefer farklı bir kullanış şeklinden bahsedeceğiz. Tıp bilimine göre ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunuyor. Bu yüzden çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sağlığınız için harikalar yaratabilir.
Tıp bilimine göre ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunuyor. Bu yüzden çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sağlığınız için harikalar yaratabilir.Tıp bilimine göre ayağımızda tüm vücudumuzla temas halinde olan 7 binden fazla sinir bulunuyor. Bu yüzden çorabınız içine bir soğan dilimi koymak sağlığınız için harikalar yaratabilir.
Kış aylarının gelmesiyle zaman zaman soğuk, zaman zaman da sıcak havanın etkisi altında kalıyor, değişen hava sıcaklıkları nezle, halsizlik gibi durumların yaşanmasına neden olabiliyor. İşte bu noktada da soğan imdadınıza yetişiyor. Yatmadan önce çorabınıza bir soğan koyun ve soğuk algınlığından daha çabuk kurtulun.
Soğanlar, şaşırtıcı derecede iyileştirici özellikleri nedeniyle daha kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olur. Soğanın ayrıca mesane enfeksiyonları, kulak ağrıları ve diş ağrıları için de yardımcı olduğu söyleniyor. Bununla birlikte doğal bir antibiyotik olduğu için, aynı zamanda doğal bir antibakteriyeldir de! Ayağınızın altında kokuya sebep olan bakterileri ve mantar mikroplarını giderir, ayak kokusunu ortadan kaldırır.