Cinsel hayatta yaşanan sorunlar evliliği bitirir mi? İşte cinsel hayatta dikkat edilmesi gereken konular...

SERTLEŞME SORUNUM VAR

33 yaşındayım. 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Bende zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu? Siz ne öneririsiniz?

SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Bu test ile gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı, evham ve kaygı varsa sen uyanıkken, penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Doktoruna güven, gerisini merak etme.