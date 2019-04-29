Cinsel hayatta yaşanan sorunlar evliliği bitirir mi? İşte cinsel hayatta dikkat edilmesi gereken konular...
Cinsel hayatta yaşanan sorunlar kimi zaman evlilikleri bile bitirebiliyor... Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları....
SAYILARA TAKILMA
Nafiz Bey, eşimle iki ayda bir ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 40 yaşlarındayız. Eskiden daha sık oluyordu. Yaptıracağımız tahlil var mı?
EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Çiftlerin ihtiyaçları ve hastalıkları, cinsel ilişki isteğini doğrudan etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalır. Kadınlarda menopoz dönemi ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Sayıları kafana takma.
Şikayetler olursa tekrar görüşürüz.
SERTLEŞME SORUNUM VAR
33 yaşındayım. 4 aydır sertleşme sorunum var. Doktor gece penis sertleşmesi testinden bahsetti. Bende zaten sertleşme olmuyor. Başka test yok mu? Siz ne öneririsiniz?
SERTLEŞME şikayetlerinin çoğu stres ve sıkıntı gibi psikolojik kaynaklıdır. Uykuda bunlar ortadan kalkar. Bu test ile gece uyku sırasında penisin sertleşme oranı ve süresi tespit edilir. Yani sıkıntı, evham ve kaygı varsa sen uyanıkken, penis uyur. Sen uyuyunca penis uyanır. Doktoruna güven, gerisini merak etme.
PROSTAT KONTROLÜ
67 yaşındayım. Prostat kontrolü için hastaneye gittim. Tiroit tahlili yapalım dediler. Bende neden bu hastalıktan şüphelendiler?
DOKTORLAR olarak bazı hastalık ihtimallerine karşı, belirli yaşlarda tarama testleri yaparız. Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için check-up, yani kontrol yaparız.
70 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulur.
Ailesinde tiroit, diyabet ve romatizma hastalığı olanlarda şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasını kontrol ederiz.