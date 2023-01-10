Canan Karatay'ın mucize karışımı! İlk kez açıkladı! Eklem ağrılarını, kolesterolü bıçak gibi kesecek!
Canan Karatay'dan mucize karışım formülü! Eklem ağrılarını söküp atıyor. Hastalıklara karşı korurken kolesterole de iyi geliyor. Bu karışımı içenlere bu kış hastalık uğramayacak! İşte Canan Karatay'ın ilk kez açıkladığı o sihirli karışım...
10.01.2023 16:10 - Son Güncelleme: 10.01.2023 16:26
Kolajen eksikliği vücudumuzda birçok sorunu beraberinde getiriyor. Sizin de şikayetçi olduğunuz bazı durumlar bu eksiklikten kaynaklanıyor olabilir. İşte kolajen eksikliği belirtileri ve Canan Karatay'ın her sabah tükettiği o sihirli karışım...
HER SABAH BU KARIŞIMI TÜKETİYOR
Prof. Dr. Canan Karatay her sabah tükettiği mucizeyi açıkladı.
"Kelle paça en doğal kolajendir, mineral doludur, kemiğin tüm mineralleri ona geçer. Ben 'kelle paça' dediğim zaman insanlar benimle alay ediyor. Etsinler ne yapalım... Kelle paça içemeyenler kemik suyuyla da doğal yoldan kolajen alabilir. Kasaptan kemik alıp onu 3-6 saat arası kaynatıp suyu içilebilir."