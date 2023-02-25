Canan Karatay’dan 22’lik yasak listesi! ’Ağzınıza bile sürmeyin’ Bunları yemeyenler turp gibi yaşıyor!

Canan Karatay'dan sert uyarı! Yasak besinler listesini paylaşan Karatay, kilo vermek isteyenlere, tansiyonu olanlara, kalp, kanser, kronik rahatsızlığı bulunanlara seslendi. ''Ağzınıza bile sürmeyin'' dendi. Milyonlarca kişi her gün bunları yiyor ama çok zararlı! Yaptığı açıklamalar ve önerdiği diyet programları ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay hastalıklardan korunmak için mutfağa sokulmaması gereken yiyecek ve içecek listesini açıkladı. İşt yemezseniz turp gibi olacağınız o besinler...