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Bu zararını hiç kimse bilmiyordu! Domates ve muzu asla asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Kimimizin bayılarak, kimimizin ise zorla tükettiği çiğ sebzeler, sofraların vazgeçilmezi yoğurt, kahvaltının bir numarası domates ve bayılarak mideye indirdiğimiz muz... Tüm bunların hepsinin aç karnına tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Beslenme konusundaki en önemli konulardan biri aç karnına, özellikle sabah uyanıldığında ne tüketilmesi gerektiği... Aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir biliyor musunuz? Öğrenince çok şaşıracaksınız!

28.02.2021 10:10 - Son Güncelleme: 28.02.2021 10:13
Bu zararını hiç kimse bilmiyordu! Domates ve muzu asla asla aç karnına yemeyin, çünkü...

Aç olduğumuz zamanlar masum gibi görünen yiyecekler aslında oldukça zarar veriyor. Özellikle aç karnına normalden çabuk tüketebileceğimiz ve sağlıksız olan besinleri tercih ederiz. Ancak bu durum oldukça yanlıştır ve aç karnına tüketilecek olan yiyeceklere özellikle dikkat etmemiz oldukça önemlidir. Peki, aç karnına tüketilmemesi gereken besinler nelerdir? İşte aç karna tüketilmemesi gereken besinler...

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Bu zararını hiç kimse bilmiyordu! Domates ve muzu asla asla aç karnına yemeyin, çünkü...

MUZ

Bu maddeye birçok insanın çok şaşıracağını biliyoruz. Sabah kahvaltı yapmaya fırsat bulamayanların ilk aklına gelen seçenek hızlıca bir muz yemektir. Ancak Aç karna yiyeceğiniz muz, kandaki magnezyum seviyesinde hızlı bir yükselmeye sebep olur. Bu yükselme de kalbinize zarar verebilir.

Bu zararını hiç kimse bilmiyordu! Domates ve muzu asla asla aç karnına yemeyin, çünkü...

ÇİĞ SEBZELER

Çiğ sebzeler çok sağlıklıdır, zengin amino asit kaynağıdırlar. Fakat çiğ sebzeleri aç karna tüketmek şişkinlik, karın ağrısı ve midede yanmaya sebep olabilir.

Bu zararını hiç kimse bilmiyordu! Domates ve muzu asla asla aç karnına yemeyin, çünkü...

TURUNÇGİLLER

Turunçgiller, özellikle portakal, mandalina gibi turuncu meyveler, asit açısından zengindir. Aç karna tüketmek ise gastrit ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Bu zararını hiç kimse bilmiyordu! Domates ve muzu asla asla aç karnına yemeyin, çünkü...

BAHARATLAR

Yemeklere lezzet katan baharatlar, aç karna tüketildiğinde mide mukozasına zarar verebilir bu da ciddi mide sorunları yaratabilir.