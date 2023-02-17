Bu kişiler sakın muz yemesin! Uzmanlardan büyük tehlike uyarısı! Kimse bilmiyor! Bir ısırığı bile...

CRUSH SENDROMUNA DİKKAT

Enkaz altından sağ çıkarılan hastaların ezilme sendromu yaşayabileceğini söyleyen Prof. Dr. "Çok üzücü günler yaşıyoruz. Maalesef büyük bir deprem oldu. Binlerce kişi vefat etti, binlerce kişi enkaz altından çıkarıldı. Enkaz altından çıkarılanlar hızlı bir şekilde hastanelere transfer edildi. En büyük ve en önemli sorun bu günlerde enkaz altından çıkan hastalar için ezilme yani crush sendorumu dediğimiz göçük altında geçen zamana bağlı ya da göçük altında kalan vücut parçalarının büyüklüğüne bağlı olarak ortaya çıkabilecek olan problemler" diye konuştu.