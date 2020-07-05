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Bu besinler vücudu baştan aşağı yeniliyor! İşte vücudu tamir eden sağlıklı besinler...

Vücudumuz mükemmel bir çalışma düzenine sahiptir; organlar, dokular ve hücreler kendini yenileyerek ve güçlendirerek yaşamımızın devamlılığını sağlar. Uygun, yeterli ve dengeli beslenme koşullarında eskiyen hücreler yerini nitelikli ve sağlıklı hücrelere bırakır, yenilenme ve tamir en üst seviyeye çıkar. Üstelik bunu mutfağınızda her daim bulunan süper besinlerle gerçekleştirebilirsiniz. İşte vücudu baştan aşağı yenileyen süper besinler...

05.07.2020 06:34 - Son Güncelleme:
Bu besinler vücudu baştan aşağı yeniliyor! İşte vücudu tamir eden sağlıklı besinler...

Vücudumuz mükemmel bir çalışma düzenine sahiptir; organlar, dokular ve hücreler kendini yenileyerek ve güçlendirerek yaşamımızın devamlılığını sağlar. Her gün ortalama 150-200 milyar hücre yenilenir. Bu mekanizmalarda bir aksaklık olursa kalp ve beyin de dahil tüm organların işlevi bozulur, bağışıklık düşer, yaraların iyileşme süreci gecikir, cildin yaşlanma süreci hızlanır, saç ve tırnaklar güçsüz kalır.

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Bu besinler vücudu baştan aşağı yeniliyor! İşte vücudu tamir eden sağlıklı besinler...

İnsan vücudunun kendini yenileme ve tamir etme kapasitesi akıllara durgunluk verecek kadar mucizevi bir döngüde tekrarlanır. Her ay saçlar 10.5 mm, tırnaklar 3 mm kadar uzar. Kalın bağırsak epitel hücreleri her beş günde bir kendini yeniler. Mide içinde hücreler iki-dokuz günde bir yeniden üretilir.

Bu besinler vücudu baştan aşağı yeniliyor! İşte vücudu tamir eden sağlıklı besinler...

Bağışıklıkta rol oynayan beyaz kan hücrelerimiz iki-beş günde bir tamamen yenilenirken kırmızı kan hücrelerinde bu süre ortalama 120 günde bir olur.

Bu besinler vücudu baştan aşağı yeniliyor! İşte vücudu tamir eden sağlıklı besinler...

Deri epiderm hücreleri 10-30 günde bir kendini yenileme ve tamir etme gücüne sahiptir. Ancak bu yenilenme için üç kurala ihtiyaç vardır. Doğru ve sağlıklı besin seçimi, kan akımını hareketlendiren düzenli fiziksel aktivite ve stresle mücadele. Üstelik mutfağınızda bulunan süper besinlerle doğru ve sağlıklı beslenebilirsiniz.

Bu besinler vücudu baştan aşağı yeniliyor! İşte vücudu tamir eden sağlıklı besinler...

YUMURTA:

Proteinlerin yapıtaşı aminoasitlerden arjinin, yaraların iyileşmesini sağlar ve güçlü bir bağışıklık için gereklidir.

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