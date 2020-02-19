Birlikte alınırsa cinsel gücü artırıyor! İbn-i Sina bin yıl önce önermişti...
Tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi olan ve Batı'da "Avicenna" adıyla tanınan İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı 'Küçük Tıp Kanunu' kitabında her derde deva reçeteler var. İşte Fikriyat'ın derlemesine göre batılı kaynakların "Hakim-i Tıb" diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak adlandırdıkları İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bilgilerle çeşitli rahatsızlıkların reçeteleri...
Sabah ve akşam hafif spor yapsın sonra da ılık duş alınmalı.
Bal-çörek otu karışımı yenilmeli.
Göğüs kısmına hint sümbülü yağı sürülmeli.
Öfke, keder, tasa ve bağırmaktan uzak durulmalı.
Kaya balığı, bir senelik olan koyun ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın etinin suyundan yapılmış çorba içilmeli.
Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.
Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.
Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.
*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.
*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.