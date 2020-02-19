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Birlikte alınırsa cinsel gücü artırıyor! İbn-i Sina bin yıl önce önermişti...

Tam adı Ebu Ali el-Hüseyin ibni Abdullah ibn-i Sina el-Belhi olan ve Batı'da "Avicenna" adıyla tanınan İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı 'Küçük Tıp Kanunu' kitabında her derde deva reçeteler var. İşte Fikriyat'ın derlemesine göre batılı kaynakların "Hakim-i Tıb" diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak adlandırdıkları İbn-i Sina'nın, El-Kanun fi't-Tıb kitabında yer alan bilgilerle çeşitli rahatsızlıkların reçeteleri...

19.02.2020 23:10 - Son Güncelleme: 19.02.2020 23:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





