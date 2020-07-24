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Bilim insanlarından yeni bir keşif daha! Çikolatanın öyle bir faydası ortaya çıktı ki... Meğer...

Spor yaparak, kaliteli protein alarak ve doğru beslenerek serotonin seviyesini arttırmak mümkün. Bazı besinler serotonin seviyesine olumlu katkı sağlarken aynı zamanda doğal antidepresan görevi de görür. Bunların en başında da tabi ki çikolata geliyor. Ancak ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Okulunda görevli bilim insanlarınca yapılan araştırma sonucunda çikolatanın bambaşka faydaları ortaya çıktı. Görünce çikolatayı bir kez daha seveceksiniz.

24.07.2020 09:24 - Son Güncelleme: 24.07.2020 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





