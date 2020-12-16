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Bilim insanları tek tek sıraladı! Böyle masum görünüyor ama beyni yiyip bitiriyor

Bu listede göreceklerinizin pek çoğu afiyetle, çok severek yediğiniz şeyler. Kimisi ise faydalı diye sofranızdan eksik etmediğiniz besinler. Ancak tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar dört gün içinde beyne direkt zarar verebiliyor. Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

16.12.2020 08:43 - Son Güncelleme: 16.12.2020 19:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





