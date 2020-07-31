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Bilim insanları da onayladı! Bunu yiyenin yağları kasa dönüşüyor, işte mucizevi besinler

Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki. Ancak konu sadece alınan kilolar değil, vücudun yağ ile kas oranının uyumu. Eğer vücudunuzdaki kas oranını artırmak istiyorsanız bunun yolunun doğru besinleri tüketmekten geçtiğini unutmayın. Yaptığınız sporlar ve diyetlerin faydasını görmek yine tükettiğiniz besinlerden geçiyor. Peki, kas oranını artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte "Vücut kas oranı nasıl artırılır?" diye soranlara vücut kas oranını artıran besinler…

31.07.2020 14:04 - Son Güncelleme: 31.07.2020 14:04
Bilim insanları da onayladı! Bunu yiyenin yağları kasa dönüşüyor, işte mucizevi besinler

Muz
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir. Muzu hem antrenman öncesi ve antrenman sonrası tüketebilirsiniz.

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Bilim insanları da onayladı! Bunu yiyenin yağları kasa dönüşüyor, işte mucizevi besinler

Balık
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır. Protein sentezlenmesine yardımcı olarak kas oluşumunu da destekler.

Bilim insanları da onayladı! Bunu yiyenin yağları kasa dönüşüyor, işte mucizevi besinler

Badem
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır. Kas dokusu oluşumunu sağladığı gibi vücudun ihtiyacı olan temel vitamin, mineral, antioksidan ve yağ moleküllerini de ihtiva eder.

Bilim insanları da onayladı! Bunu yiyenin yağları kasa dönüşüyor, işte mucizevi besinler

Ispanak
İçeriğinde bulunan yüksek nitrat sayesinde kas yapımında oldukça etkilidir. Ayrıca araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas yapımı artırdığını kanıtladılar.

Bilim insanları da onayladı! Bunu yiyenin yağları kasa dönüşüyor, işte mucizevi besinler

Yulaf
Yulaf; lif, protein, mineral ve vitamin deposudur. Yüksek B vitamini içerdiği için kas yapımına da destek olur. B vitaminleri ise karbonhidratların enerjiye dönüştürülmesinde etkin rol oynayarak kas gelişime katkıda bulunur.

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