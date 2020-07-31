Bilim insanları da onayladı! Bunu yiyenin yağları kasa dönüşüyor, işte mucizevi besinler
Fit bir vücuda sahip olmak herkesin hayalidir. Yemeğin dozunu kaçırdığımızda kilo alıyoruz ne yazık ki. Ancak konu sadece alınan kilolar değil, vücudun yağ ile kas oranının uyumu. Eğer vücudunuzdaki kas oranını artırmak istiyorsanız bunun yolunun doğru besinleri tüketmekten geçtiğini unutmayın. Yaptığınız sporlar ve diyetlerin faydasını görmek yine tükettiğiniz besinlerden geçiyor. Peki, kas oranını artırmak için hangi besinleri tüketmek gerekiyor? İşte "Vücut kas oranı nasıl artırılır?" diye soranlara vücut kas oranını artıran besinler…
31.07.2020 14:04
- Son Güncelleme: 31.07.2020 14:04
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