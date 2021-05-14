Bilim insanları 'besinleri kan grubunuza göre tüketin' diyor! Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Kan grubuna göre beslenme şekli natüropat Peter J. D'Adamo tarafından bulundu. Bu beslenme prensibinde yediğimiz yemeğin kan tipimize göre kimyasal olarak tepki gösterdiği belirtiliyor. Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun besinleri daha verimli bir şekilde hazmedeceği belirtiliyor. Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olduğu açıklandı. Bunun sebebi ise farklı kan gruplarına bağlandı. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

14.05.2021 14:17 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





