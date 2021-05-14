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Bilim insanları 'besinleri kan grubunuza göre tüketin' diyor! Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Kan grubuna göre beslenme şekli natüropat Peter J. D'Adamo tarafından bulundu. Bu beslenme prensibinde yediğimiz yemeğin kan tipimize göre kimyasal olarak tepki gösterdiği belirtiliyor. Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun besinleri daha verimli bir şekilde hazmedeceği belirtiliyor. Her bireyin tükettiği besinler vücutta farklı etkilere sebep olduğu açıklandı. Bunun sebebi ise farklı kan gruplarına bağlandı. Her kan grubunun besinlere verdiği tepkiler farklıdır. Peki kan gruplarına göre beslenme nasıl olmalıdır? Hangi kan grubu hangi sebzeyi yemeli? Hangi kan grubu hangi balığı yemeli? Hangi kan grubu hangi eti yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

14.05.2021 14:17 - Son Güncelleme:
Bilim insanları 'besinleri kan grubunuza göre tüketin' diyor! Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Kan grubu, insan kanındaki antikorlara bakılarak, kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş sınıflandırma sistemidir. A, B, AB ve 0 türleri mevcuttur. Bundan bağımsız olarak, Rh değeri veya - değerinde olabilir. Bu iki sistemin kombinasyonundan 8'li kan grubu tablosu oluşmuştur

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Bilim insanları 'besinleri kan grubunuza göre tüketin' diyor! Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

55.000 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, 0 kan grubuna sahip olan kişiler kanser ve birçok hastalık için daha az risk taşıdığını gösteriyor. Araştırmaya göre kan gruplarıyla hastalıklar arasında önemli bağlantı var.

Bilim insanları 'besinleri kan grubunuza göre tüketin' diyor! Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Araştırmayı yapan Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden Dr. Arash Etemadi. Etemadi, 55 bin kişiyi kapsayan araştırmayı Kuzey Batı İran'da yürüttü. İlk bulgular, belirli hastalıklarda 0 grubu kana sahip olmayanların ölüm oranlarının yüzde 9 daha fazla olduğunu gösterdi.

Bilim insanları 'besinleri kan grubunuza göre tüketin' diyor! Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelendi.

Bilim insanları 'besinleri kan grubunuza göre tüketin' diyor! Hangi kan grubu ne yemeli? İşte kan gruplarına göre beslenme listesi...

Sonuçlar, A,B ve AB grubu kan taşıyanların 0 grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını gösterdi