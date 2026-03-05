COVID SONRASI UZUN SÜRELİ TAT KAYBININ NEDENİ ARAŞTIRILDI

Araştırmada, University of Colorado Anschutz Medical Campus ile İsveç'teki iki üniversiteden bilim insanları birlikte çalıştı. Ekip, COVID-19 geçirdikten bir yıldan uzun süre sonra hala tat alma duyusunda değişiklik yaşadığını bildiren 28 kişiyi inceledi. Katılımcıların hiçbiri hastalık sırasında hastaneye yatırılmamıştı.

Araştırmada elde edilen başlıca bulgular şöyle:

-28 katılımcının 8'inde tat alma testlerinde belirgin anormallikler tespit edildi.

-11 kişi, özellikle tatlı, acı ve umami tatlarını algılamakta zorlandığını bildirdi.

-Tuzlu ve ekşi tatların ise büyük ölçüde korunmuş olduğu görüldü.

Bilim insanları bu durumun biyolojik nedenlerini daha iyi anlamak için 20 katılımcıdan tat tomurcuğu biyopsisi örnekleri aldı.