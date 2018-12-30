Beyne zarar veren besinler nelerdir? Bu yiyeceklere dikkat!
Vücudumuzun en önemli organlarından biri şüphesi beyin. Gerçekleştirdiğimiz gerekli veya gereksiz birçok aktivite onun kontrol mekanizması sayesinde ilerliyor. Bu yüzden ona iyi bakmakta fayda var. Ancak tükettiğimiz sağlıklı olarak da bildiğimiz birçok besin besin sağlığını olumsuz yönde etkiliyor. Yani yediklerimizi 'Kilo aldırır mı?' düşüncesi ile birlikte 'Bana zarar verir mi?' sorusu ile düşünüp tüketmekte yarar var. Peki o zaman beyne zarar veren besinler nelerdir? İşte bazıları masum görünen ama aslında tehlike saçan o liste...
Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek tüketiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Yediğimiz besinlerin getirdiklerini ve götürdüklerini birlikte tartmakta yarar var. Canınız tatlı istediğinde 'Dondurma yiyeyim, hafif tatlı.' diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki dondurma sizin hakkınıda bu kadar iyi şeyler düşünmüyor olabilir.
Besinlerden aldıklarımız sadece kilomuzu etkilemiyor. Cildimizi, iç organımızı hatta metabolizmamızı bile etkiliyr. Biz ise şimdi tek ve çok önemi bir yere odaklanacağız. En çok etkilenen organlardan biri olan beyin...
BU BESİNLERE DİKKAT!
Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...