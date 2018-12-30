Beyne zarar veren besinler nelerdir? Bu yiyeceklere dikkat!

Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek tüketiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Yediğimiz besinlerin getirdiklerini ve götürdüklerini birlikte tartmakta yarar var. Canınız tatlı istediğinde 'Dondurma yiyeyim, hafif tatlı.' diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki dondurma sizin hakkınıda bu kadar iyi şeyler düşünmüyor olabilir.

Besinlerden aldıklarımız sadece kilomuzu etkilemiyor. Cildimizi, iç organımızı hatta metabolizmamızı bile etkiliyr. Biz ise şimdi tek ve çok önemi bir yere odaklanacağız. En çok etkilenen organlardan biri olan beyin...