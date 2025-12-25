Beyin dalgalarını hackleyen yöntem! Meğer bebek gibi uyumak için yapmanız gereken şey...

Binaural Vuruşlar Nasıl Dinlenir?

Günümüzde internet üzerinde farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanmış çok sayıda binaural vuruş kaydı bulunuyor. Uykuya geçişi kolaylaştırmak için tasarlanan özel sesler, beyaz gürültüyle harmanlanmış rahatlatıcı kayıtlar ve meditasyon ya da zihinsel gevşeme odaklı ses dosyaları bunların başında geliyor.

Bu seslerden maksimum fayda sağlamak için binaural vuruşların kulaklıkla mümkün olduğunca sessiz ve karanlık bir ortamda dinlenmesi öneriliyor. Her kulağa farklı frekansların iletilmesi gerektiğinden, hoparlör yerine kulaklık kullanımı etkisini belirgin şekilde artırıyor.

Bilimsel araştırmalar henüz kesin konuşmak için yeterli olmasa da binaural vuruşlar yan etkisiz, erişilebilir ve birçok kişi için rahatlatıcı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Takvim arşiv foto, NY Post