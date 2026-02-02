Beslenme Uzmanı Kim Pearson açıkladı: Kış kilolarını durduran doğal tokluk yöntemi
New England Journal of Medicine'de yayınlanan yeni bir çalışma, insanların yıllık kilo artışının yarısını kışın yaşadığını gösteriyor. Beslenme Uzmanı Kim Pearson ve Dr. Dan Levine güneş ışığı eksikliği ve genetik kodların iştahı artırdığını belirterek, protein ağırlıklı beslenmenin bu süreci durdurabileceğini vurguluyor.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
💊 BİLİMSEL DESTEK VE TAKVİYE ÖNERİLERİ
|Takviye Adı
|Kış Etkisi
|D Vitamini
|Eksikliği yağ depolanmasını artırır.
|İnülin Tozu
|Bağırsaktaki tokluk sinyallerini güçlendirir.
|Magnezyum
|Uyku kalitesiyle iştahı kontrol eder.