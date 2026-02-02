PODCAST CANLI YAYIN

Beslenme Uzmanı Kim Pearson açıkladı: Kış kilolarını durduran doğal tokluk yöntemi

New England Journal of Medicine'de yayınlanan yeni bir çalışma, insanların yıllık kilo artışının yarısını kışın yaşadığını gösteriyor. Beslenme Uzmanı Kim Pearson ve Dr. Dan Levine güneş ışığı eksikliği ve genetik kodların iştahı artırdığını belirterek, protein ağırlıklı beslenmenin bu süreci durdurabileceğini vurguluyor.

Yeni araştırmanın ardından Pearson'ın kendi sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmeye göre kışın yavaşlayan metabolizmayı "doğanın Ozempic'i" olarak adlandırılan özel lifler ve protein ağırlıklı bir beslenme düzeniyle yeniden canlandırmak mümkün.

📋 KIŞ KİLOLARINI DURDURAN TEMEL BİLİMSEL LİSTE

Haberde yer alan ve kilo vermeyi hızlandıran temel mekanizmalar şunlardır:

  • PER2 Proteini Yönetimi: Doymuş yağlar (kek, bisküvi) bu proteini "yaz modunda" tutarak yağ depolatır; doymamış yağlar (balık, kuruyemiş) ise "kış moduna" sokarak yağ yakımını başlatır.

  • Serotonin Dengesi: Azalan güneş ışığı serotonini düşürür, bu da bizi makarna ve ekmeğe iter. Sabah 10 dakikalık ışık bu döngüyü kırar.

  • Termal Etki: Soğuk oda iştahı %10 artırır. Sıcak bitki çayları ve çorbalar vücut stresini azaltarak yeme isteğini düşürür.

  • Doğal GLP-1 (Lif): İnülin ve baklagiller, tokluk hormonu GLP-1'i uyararak iştahı doğal yoldan kapatır.

🥗 METABOLİZMAYI UYANDIRAN DETAYLI TARİF LİSTELERİ

Beslenme uzmanı Pearson'ın özel tariflerinden öne çıkanlar:

  • 🍓 Orman Meyveli Smoothie: 100g dondurulmuş karnabahar ve 25g protein tozu ile kan şekerini zıplatmadan tokluk sağlar.

  • 🥘 Zencefilli Sebze Sote: Hindistan cevizi yağı, taze zencefil, sarımsak ve protein (tavuk/tofu) ile metabolizmayı hızlandırır.

  • 🥣 Besleyici Kase: 150g protein kaynağı, masajlanmış kara lahana ve avokado ile sağlıklı yağ ihtiyacını karşılar.

  • 🐟 Hindistan Cevizi Sütlü Balık: Morina balığı ve zengin lifli kara lahana ile omega-3 ve doyurucu yağların birleşimini sunar.

🥘 UZMANINDAN DETAYLI "YAĞ YAKAN" TARİFLER

Beslenme uzmanı Pearson'ın önerdiği, hazırlaması kolay ve metabolizma dostu menü:

🍓 Antioksidan Smoothie (Kahvaltı)

  • Malzemeler: 80 gr dondurulmuş meyve, 100 gr dondurulmuş karnabahar (gizli lif kaynağı), yarım avokado, 200 ml badem sütü, 25 gr protein tozu.

  • Hazırlanış: Tüm malzemeleri pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin. Karnabahar smoothie'ye kremsi bir doku verirken kan şekerini dengeler.

🍤 Zencefilli Protein Sote (Öğle/Akşam)

  • Malzemeler: 150 gr karides veya tavuk, 1 diş sarımsak, 10 gr taze zencefil, 300 gr karışık sebze, 1 yemek kaşığı tamari (doğal soya sosu).

  • Hazırlanış: Proteini hindistan cevizi yağında pişirip kenara alın. Sebzeleri zencefil ve sarımsakla soteleyip proteini geri ekleyin. İsteğe bağlı konjac eriştesi ilave edin

💊 BİLİMSEL DESTEK VE TAKVİYE ÖNERİLERİ

Takviye AdıKış Etkisi
D VitaminiEksikliği yağ depolanmasını artırır.
İnülin TozuBağırsaktaki tokluk sinyallerini güçlendirir.
MagnezyumUyku kalitesiyle iştahı kontrol eder.
⚠️ ÖNEMLİ SAĞLIK UYARISI

Bu haberde yer alan bilgiler, New England Journal of Medicine ve beslenme uzmanlarının bilimsel çalışmalarına dayanan genel bilgilendirme amaçlı içeriklerdir. Her bireyin metabolizması, mevcut hastalıkları ve ilaç kullanım geçmişi farklılık gösterebilir.

  • Doktorunuza Danışın: Haberde bahsi geçen takviyeleri (İnülin, CLA, Glukomannan, D Vitamini vb.) kullanmaya başlamadan veya beslenme düzeninizde radikal bir değişiklik yapmadan önce mutlaka uzman bir hekime veya lisanslı bir diyetisyene danışınız.

Fotoğraflar Pearson'un sosyal medya hesabından ve Takvim Fotoğraf Arşivi'nden alınmıştır