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Bakanlıktan flaş otopsi kararı! Koronavirüs nedeniyle değişti

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle otopsilerde alınacak yeni önlemleri de açıkladı. Buna göre otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alındıktan sonra yapılacak.

15.07.2020 10:40 - Son Güncelleme: 15.07.2020 10:40
Bakanlıktan flaş otopsi kararı! Koronavirüs nedeniyle değişti

Son dakika haberine göre, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin akciğer ve diğer organlarında virüs bulunabileceğinden otopsiler mümkünse negatif basınçlı salonlarda, mümkün değilse iyi havalanan bir odada gerekli koruma önlemleri alınarak yapılacak.

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Bakanlıktan flaş otopsi kararı! Koronavirüs nedeniyle değişti

Otopside mümkün olan en az sayıda kişi görev alacak. Otopsiye katılan ve odanın temizliğini yapan tüm personelin isimleri ve yaptıkları işlemlerin kaydı tutulacak.

Bakanlıktan flaş otopsi kararı! Koronavirüs nedeniyle değişti

Bakanlık, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nin "sağlık kurumlarında çalışma" bölümüne "Otopsilerde Alınacak Önlemler" başlığını ekleyerek güncellemeye gitti.

Bakanlıktan flaş otopsi kararı! Koronavirüs nedeniyle değişti

Bu çerçevede bakanlık Kovid-19'a bağlı ölümlerde mümkün olduğunca ölü muayenesi ile karar verilmeye çalışılmasını, otopsi yapılmamasını önerdi.

Bakanlıktan flaş otopsi kararı! Koronavirüs nedeniyle değişti

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