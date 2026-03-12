YAŞLANMA BAĞIRSAK YENİLENMESİNİ YAVAŞLATIYOR

Bağırsak dokusu ameliyatlar, radyoterapi, enfeksiyonlar, çeşitli hastalıklar ve yaşlanmanın doğal etkileri nedeniyle zarar görebiliyor. Normalde bağırsaklar kendini sürekli yenileyebilen bir yapıya sahip olsa da bu süreç yaşla birlikte yavaşlıyor.

Çalışmanın ilgili yazarı, Ulm Üniversitesi Moleküler Tıp Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Hartmut Geiger, bulguların önemini şu sözlerle değerlendirdi:

"Yaşlandıkça bağırsak dokusunun sürekli yenilenmesi yavaşlar ve bu durum bizi bağırsak hastalıklarına karşı daha savunmasız hale getirir. Bulgularımız, genç mikrobiyotanın yaşlı bağırsakların daha hızlı iyileşmesine ve genç bağırsaklar gibi işlev görmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor."