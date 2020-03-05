Haberler Galeri Sağlık B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği için mutlaka bunu tüketin...

B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 eksikliği için mutlaka bunu tüketin...

Sağlıklı yaşamın sırrı sağlıklı beslenmede saklı. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu birçok vitamini üretemez dışarıdan alır. Bu vitaminlerin en önemlilerinden birisi de B12 vitaminidir. Özellikle B12 vitamini eksiliğinde vücutta pek çok sorun obaş gösterir. Ne yazık ki, kan oluşumu ve beyin sinirleri için önemli olan B12 vitamini, vücudun en çok eksikliğini yaşadığı vitamindir. B12 eksikliği, unutkanlık, yorgunluk ve uyuşukluk hissi ile belirti verir. Ağır derecede B12 eksikliği ise yorgunluktan çok daha ağır sorunlara neden olabilir. Örneğin; sinir fonksiyonlarının bozulduğu kronik hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu belirtileri dikkate alarak B12 vitamin eksikliği gidermek en doğrusu olacaktır. Peki B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamini eksikliği neden olur? B12 vitamini eksikliği nasıl giderilir?

05.03.2020 11:07 - Son Güncelleme: 05.03.2020 11:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





