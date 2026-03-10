ALZHEİMER'IN KİLİT SORUNU: TAU PROTEİNİ BİRİKİMİ
Alzheimer hastalığının en belirgin özelliklerinden biri, beyinde tau adlı proteinin anormal şekilde birikmesi. Bu birikim, sinir hücrelerinin işlevini bozarak zamanla hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeye yol açıyor.
Fransa'daki INSERM araştırmacılarından çalışmanın baş yazarı Vincent Prevot, bulguların şimdiye kadar yeterince dikkat çekmeyen bir hücre türüne işaret ettiğini söylüyor.
Prevot, "Bulgularımız, tanyositlerin nörodejeneratif hastalıklarda düşündüğümüzden çok daha önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor" dedi.
(Yeşil renkli tanisitler kırmızı renkli Tau proteinini yakalıyor)