Alzheimer için yeni umut: Bilim insanları zehirli proteini temizleyen hücreler keşfetti

Bilim insanları, Alzheimer hastalığının gelişiminde önemli rol oynayan zehirli proteinlerin beyinde nasıl biriktiğine dair dikkat çekici bir mekanizma keşfetti. Araştırmaya göre tanyosit adı verilen özel beyin hücreleri, normalde zararlı proteinleri temizleyen bir sistemin parçası olarak çalışıyor. Ancak bu hücrelerin zarar görmesi durumunda, Alzheimer ile ilişkilendirilen tau proteini beyinde birikmeye başlayabiliyor.

Cell Press Blue'da yayımlanan çalışma, hayvan deneyleri, hücre analizleri ve Alzheimer hastalarından alınan beyin dokularının incelenmesini içeriyor. İşte araştırmanın detayları…

ALZHEİMER'IN KİLİT SORUNU: TAU PROTEİNİ BİRİKİMİ

Alzheimer hastalığının en belirgin özelliklerinden biri, beyinde tau adlı proteinin anormal şekilde birikmesi. Bu birikim, sinir hücrelerinin işlevini bozarak zamanla hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeye yol açıyor.

Fransa'daki INSERM araştırmacılarından çalışmanın baş yazarı Vincent Prevot, bulguların şimdiye kadar yeterince dikkat çekmeyen bir hücre türüne işaret ettiğini söylüyor.

Prevot, "Bulgularımız, tanyositlerin nörodejeneratif hastalıklarda düşündüğümüzden çok daha önemli bir rol oynayabileceğini gösteriyor" dedi.

(Yeşil renkli tanisitler kırmızı renkli Tau proteinini yakalıyor)

TANYOSİTLER NEDİR?

Tanyositler, beynin içinde yer alan ve üçüncü ventrikül olarak bilinen sıvı dolu boşluğun çevresinde bulunan nöronal olmayan özel hücrelerdir. Daha önce yapılan çalışmalar, bu hücrelerin kan dolaşımı ile beyin-omurilik sıvısı arasında metabolik sinyallerin iletilmesine yardımcı olduğunu ortaya koymuştu.

Beyin-omurilik sıvısı ise beyni ve omuriliği çevreleyerek sinir sisteminin dengede kalmasını sağlayan kritik bir iletişim ortamı görevi görüyor.

BEYİN ZARARLI PROTEİNİ NASIL TEMİZLİYOR?

Araştırmada bilim insanları, tanyositlerin beyindeki zararlı maddeleri nasıl uzaklaştırdığını anlamaya çalıştı. Deneyler, bu hücrelerin tau gibi toksik molekülleri beyin-omurilik sıvısından alarak kan dolaşımına taşıdığını gösterdi.

Bu sayede zararlı proteinler vücudun doğal süreçleriyle dışarı atılabiliyor. Ancak bu taşıma mekanizması bozulduğunda tau proteini beyinde birikmeye başlıyor.

Araştırmacılar ayrıca Alzheimer hastalarının beyin dokularında tanyositlerin hasar görmüş ve parçalanmış olduğunu tespit etti. Bunun yanında, bu hücrelerin taşıma işleviyle ilgili genlerin faaliyetinde de değişiklikler bulundu.

GELECEKTEKİ TEDAVİLER İÇİN YENİ BİR HEDEF

Araştırmacılar, tanyositlerin Alzheimer tedavisi için yeni bir hedef olabileceğini düşünüyor. Bu hücrelerin sağlığını koruyan veya tau temizleme mekanizmasını güçlendiren tedaviler, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir.

Ancak bilim insanları, bu alanda hala önemli zorluklar bulunduğunu belirtiyor. Alzheimer'ı doğru şekilde taklit eden hayvan modellerinin sınırlı olması ve daha geniş hasta gruplarında uzun süreli çalışmalar yapılması gerekiyor.

Prevot, "Bu çalışma, insan hastalıklarında az bilinen ancak kritik öneme sahip beyin hücrelerinde meydana gelen yapısal ve işlevsel değişikliklere dair ilk güçlü kanıtları sunuyor"diyerek araştırmanın önemini vurguladı.

