TANYOSİTLER NEDİR?

Tanyositler, beynin içinde yer alan ve üçüncü ventrikül olarak bilinen sıvı dolu boşluğun çevresinde bulunan nöronal olmayan özel hücrelerdir. Daha önce yapılan çalışmalar, bu hücrelerin kan dolaşımı ile beyin-omurilik sıvısı arasında metabolik sinyallerin iletilmesine yardımcı olduğunu ortaya koymuştu.

Beyin-omurilik sıvısı ise beyni ve omuriliği çevreleyerek sinir sisteminin dengede kalmasını sağlayan kritik bir iletişim ortamı görevi görüyor.